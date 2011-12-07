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Dünya

Yunanistan'da 2012 bütçesi onaylandı   ATİNA (A.A)

07 Aralık 2011 09:14

-Yunanistan'da 2012 bütçesi onaylandı   ATİNA (A.A) - 07.12.2011 - Yunanistan'da, Lukas Papadimos başkanlığındaki geçici hükümet tarafından hazırlanan 2012 bütçesi parlamentoda onaylandı. Yeni bütçe, Parlamentoda 299 milletvekilinin katıldığı oylamada 41'e karşı 258 oyla kabul edildi. Mali krizle mücadele temelinde tasarruf amacıyla bazı kamu kurum ve kuruluşların iptal edilmesi ya da birleştirilmesinin yanısıra bir dizi özelleştirilme yapılmasını da içeren yeni bütçe, 2012 yılı içinde devlet harcamaları kısıtlanarak, bazı vergilerin arttırılması yoluyla toplam 10,4 milyar avroluk tasarruf yapılmasını öngörüyor. Yunanistan'ın alacaklılarına karşı güçlü bir müzakere kartı oluşturacağı belirtilen yeni bütçede ayrıca, ilk kez Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 1,1 oranına denk gelen 2,4 milyar avroluk faiz dışı kredi sağlanması hedefleniyor. Başbakan Papadimos dün geç saatlere kadar süren oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Yunanistan için kritik bir dönemde uygulanacak 2012 bütçesinin, ülkenin ilerideki 10 yılı açısından önem taşıdığını söyledi. Papadimos ayrıca, Yunanistan'ın Avro kuşağında bulunduğunu ve burada kalmaya devam edeceğini belirterek, ''Yunanistan Avrupa'ya aittir. Yunanistan olmadan Avrupa düşünülemez'' diye konuştu. Eski Başbakan Yorgo Papandreu da konuşmasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkojy'nin Avrupa'daki borç kriziyle ilgili izlediği politikayı eleştirerek, ''Krizin, sadece Yunanistan'ın sorunu olmadığı konusunda kendilerini uyarmıştım ama anlamadılar. Hala da anlamıyorlar'' dedi. AB, AMB ve İMF'nin 110 milyar Avroluk mali destek paketinden Yunanistan'a bu güne kadar yaklaşık 65 milyar Avro ödeme yapıldı.

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