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Dünya

Yunanistan'da 20 askeri birlik kapatılıyor

Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan'da, ordunun ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken hükümetin, ülke genelinde 20 askeri birliği iptal etmeyi planladığı belirtildi.

11 Şubat 2012 17:09

ATİNA (A.A)

Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan'da, ordunun ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken hükümetin, ülke genelinde 20 askeri birliği iptal etmeyi planladığı belirtildi.


Yunan basınında çıkan haberlerde, geçmişte farklı amaçlarla daha çok ülkenin kuzey bölgelerinde oluşturulan bu birliklerin bugünkü koşullarda işlevinin kalmadığı ve ülke ekonomisine yük olduğu belirtilerek, tasarruf amacıyla kapatılmalarının düşünüldüğü bildirildi.
    

Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, ülke genelinde bulunan kara kuvvetlerine ait yaklaşık 850 askeri birliğin çoğunun 1930-1940 yılları arasındaki savunma doktrini anlayışına göre oluşturulduğunu belirttiği haberinde, bugün ülkenin savunmasına katkısı olmayan bu birliklerin ülke ekonomisine olan yıllık maliyetinin 5 milyon avroyu bulduğunu yazdı.
    

Ethnos gazetesi, kapısına kilit vurulması düşünülen toplam 3 bin dönümlük 20 askeri birliğin Yunanistan'ın Makedonya bölgesinde bulunduğunu belirttiği haberinde, daha önce de aynı nedenlerle ülke çapında 84 askeri birliğin kapatılmasının kararlaştırıldığını, ancak bugüne kadar hiçbirinin kapatılmadığını kaydetti.

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