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Dünya

Yunanistan'da '12 Türk dağcı kayboldu' ihbarı asılsız çıktı

Türk ve Yunan makamları söz konusu ihbar hakkında açıklama yaptı

27 Ocak 2015 13:14

Yunanistan’da cuma günü Avrupa Acil Yardım Hattı 122’yi arayan bir kişi ‘Türk vatandaşı 12 kişilik dağcı grubu olduklarını ve yerleşim merkezinden uzak bir bölgede kayboldukları’ ihbarında bulunmuştu. Türk ve Yunan makamları heyecan yaratan ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, cep telefonu sinyalinin, Ketirini şehrinin 20 kilometre kuzeybatısındaki kayak merkezi Elatohori’nin de bulunduğu Pieria dağlarında, Moshopotamu, Elatohori ve Katalonia köyleri arasındaki dağlık bir noktadan geldiği ileri sürülmüştü.

 

'Bulgaristan da olabilir' denmişti

 

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Tuğrul Biltekin, şunları söylemişti:

“Yunan telekom şirketi OTE’ye aynen şu çağrı yapılmış: ‘Türk, Bulgar, 12 kişi imdat.’ Bundan dolayı belki de kayıp çağrısı Bulgaristan tarafından da gelmiş olabilir. Çünkü verilen bilgi 30 kilometrelik alanı kapsıyor. 3 helikopter ile Pieria Ori dağı civarında arama yapıldı, bir sonuca varılmış değil.”

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