Yunanistan'da 10 bin Osmanlı eseri

T24- Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmada, Yunanistan'da Osmanlı mimarisine ait 10 bin eser bulunduğu ortaya çıktı. Eserlerin yarısı halen ayakta, ancak hiçbiri müze değil.



Araştırma, Osmanlı cami ve külliyelerinin bugün ev olarak kullanıldığını, hatta minarelerin kaidesinde artık çamaşır makinelerinin yer aldığını da gözler önüne seriyor.



Türk Dışişleri Bakanlığı adına sanat tarihçisi Neval Konuk tarafından Yunanistan'da yapılan araştırma, 4 yıl sürdü. Konuk, Yunanistan'ı baştan aşağı gezdi, tek tek Osmanlı eserlerinin izini sürdü.



Neval Konuk, Yunanistan'ın çeşitli bölgelerine dağılmış Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan tam 10 bin mimari yapıyı gün yüzüne çıkardı. Eserlerin 5 bini halen ayakta, ancak kültürel mirasın hiçbiri müze haline getirilmemiş.



Cumhuriyet’in ilk yıllarnda, Yunanistan ile Türkiye arasındaki mübadele sırasında Anadolu'dan giden Rumlar, camilere yerleşmiş ve bu camileri ev olarak kullanmaya başlamışlar.



Bir envanterde toplanan bu kayıtlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkçe, İngilizce ve Yunanca kitap haline getirildi.



