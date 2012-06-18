Yunanistan'a yine koalisyon yolu göründü

Yunanistan'da 10 milyona yakın seçmen 6 Mayıs'ta yapılan erken seçimlerin ardından hükümet kurulamaması üzerine dün yeniden sandık başına gitti. Yunanistan İçişleri Bakanlığı, dün yapılan seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi'nin yüzde 29.7, radikal sol koalisyon Syriza'nın yüzde 26.9, sosyalist Pasok'un ise yüzde 12.3 oranında oy aldığını açıkladı. Sandıkların tamamına yakını açılan ülkede koalisyon görüşmeleri bugün başlıyor.

Bütün Avrupa'nın yakından takip ettiği Yunanistan seçimlerinde Bağımsız Yunanlar yüzde 7.5, aşırı sağcı Altın Şafak yüzde 6.9, Demokratik Sol yüzde 6.2 ve Yunanistan Komünist Partisi de yüzde 4.5 oranında oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Bu oranlara göre mecliste Yeni Demokrasi Partisi 129, Syriza 71, Pasok ise 33 sandalye elde edebiliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre, Yeni Demokrasi Partisi, en fazla oyu elde eden partiye verilecek 50 ek sandalye ile 300 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip bir koalisyon hükümeti kurabilecek. Ancak böyle bir hükümetin görece zayıf konumda olacağını ve ülkeye verilen kurtarma paketinin koşullarını değiştirmek isteyeceği yorumları yapılıyor.

Samaras ve Çipras'dan birbirine zıt seçim yorumları

Resmi olmamakla birlikte seçim sonuçlarının belirgenleşmesinin ardından Yeni Demokrasi'nin lideri Andonis Samaras partisinin genel merkezinde bir açıklama yaparak halkın seçimde tercihini ülkenin AB'de ve avroda kalması yönünde kullandığını söyledi.

''Artık yeni maceralar olmayacak" diyen Samaras,ülkenin kaybedecek zamanı olmadığını, bir an önce kalkınmaya yönelik adımların atılması gerektiğini belirterek, AB ile anlaşmaya varılan mali yardım programının ve bu konudaki müzakerelerin sürdürülmesi için yarından itibaren hükümetin kurulup ülkenin yönetilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Samaras, ''Bu hedefleri paylaşan tüm siyasi güçleri bir ulusal kurtuluş hükümetine katılmaya çağrıyoruz'' dedi.

Geçen seçimlere kıyasla oylarını büyük oranda artıran Syriza'nın lideri Aleksis Çipras ise Samaras'ın aksine seçim sonuçlarının, Yunan halkının mali yardım anlaşmasının feshedilmesi yönündeki açık iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Kemer sıkma politikalarının artık sürdürülemez olduğunu belirten Çipras, "Oluşacak yeni hükümet, daha önceki hükümetlerin yaptığı gibi halkın iradesine karşı bir politika izleyemez'' diye konuştu.

Çipras, "Yunanistan için yeni bir gün doğdu bile'' yorumunda bulundu.

Batı Trakya yine 3 Türk vekil seçti

6 Mayıs seçimlerinde 3 Türk’ü milletvekili seçen Batı Trakya Türk azınlığı dünkü seçimlerde de oylarını Türk adaylara verdi. Gümülcine’de Pasok adayı Ahmet Hacıosman ile İskeçe’de SYRIZA adayı Hüseyin Zeybek milletvekili seçildiler. Dün geç saatlerde oy sayımı devam ederken Gümülcine Demokratik Sol adayı İlhan Ahmet ile SYRIZA adayı Ayhan Karayusuf’tan birinin milletvekili seçilmesi şansı yüksekti.

Gözler bugünkü görüşmelerde

Ülkede koalisyon görüşmelerine bugün başlanması bekleniyor. Yeni Demokrasi'nin, kurtarma paketine karşı çıkanların görüşlerinin de yansıtılabilmesi amacıyla, küçük sol parti Demokratik Sol'u da koalisyona alabileceği belirtiliyor.Ancak Syriza Partisi'nin elde ettiği yüksek oy oranı dikkate alınırsa, Yunanistan'ı kurtarma paketi karşıtlarının seslerini yükselteceği güç ayların bekliyor olabileceği kaydediliyor.

BBC'nin Atina'daki muhabiri Chris Morris, her seçimde klasik slogan olan "her oyun bir değeri vardır" sözlerinin, Yunanistan seçiminde tam bir gerçeğe dönüştüğünü kaydediyor.

Yunanistan seçimleri Euro Bölgesi içindeki geleceğini belirleyici nitelikte görülüyor. AB liderleri Yunanistan'ın kurtarma paketini reddetmesi halinde Euro Bölgesi'nden çıkması gerekebileceğini belirtiyorlar.

Ülkede 6 Mayıs oylamasının siyasi belirsizlik yaratması üzerine, altı hafta içinde ikinci kez seçime gidildi. Yeni Demokrasi partisi lideri Antonis Samaras, dün oyunu kullandıktan sonra, "Bugün Yunan halkı sözünü söyledi. Yarın Yunanistan için yeni bir dönem başlıyor" demişti.

Syriza lideri Alexis Tsipras da, "Korku duygusunu yendik. Bugün umuda doğru bir yol açıyoruz" dedi ve bugünkü seçimin, "değişen bir Avrupa'nın eşit üyesi olarak, Yunanistan için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu" söylemişti.

Yunanistan seçimleri dünya çapında ilgiyle izleniyor. Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasının sonuçlarının bölgedeki diğer ülkelere de sıçramasından ve küresel ekonomiyi karıştırmasından korkuluyor.

Yunanistan seçimleri dış basında

CNN, Yeni Demokrasi Partisi'nin seçim zaferi için, "Seçim ülkenin para biriminin hayatta kalması üzerine yapılan bir referandum olarak görünüyor. Yeni Demokrasi tüm Avrupa için kazandı" yorumunu yaptı.

New York Times gazetesi, "Yunan seçmen parlamento seçimlerinde ülkenin çöken ekonomisi için kurtarma paketini destekleyen partiye sönük bir zafer yaşattı. Seçimler, Yunanistan'ın euro bölgesinde kalması için son şans olarak görülüyordu" diye yazdı ve kurtarma paketi yanlılarının galibiyet kazandığının altını çizdi.

Guardian gazetesi Yunanistan'daki seçim sonuçlarını 'Yunanistan Avrupa'ya bir şans tanıdı' başlığıyla manşetine taşıdı. Haberde, sandıktan merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi'nin zaferle çıkmasıyla birlikte hiçbir partinin tek başına hükümet olacak çoğunluğu elde edememiş olması ve Syriza'nın oylarını çok ciddi oranda artırmış olması nedeniyle Yunanistan'ın politik sahnesinde denge halinin kurulmasının zor olduğu vurgulanıyor. Haberde yer verilen, bazı Yunan yorumcuların Yeni Demokrasi'nin başarısıyla ilgili değerlendirmesi de çarpıcı: "Uzmanlar, ülkenin euro bölgesindeki geleceğinden korkan çok fazla sol görüşlü Yunan seçmenin, geleneksel bağlılıklarını terk ederek, Yeni Demokrasi'ye ve onun pek sevilmeyen şahin lideri Samaras'a var gücüyle destek verdiğini söylüyor." Gazete, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin önceki seçimlere oranla aldığı yüksek oy oranına da dikkat çekerken, bu oyların ağırlıklı olarak göçmenlerin de yoğun olarak yaşadığı, suç oranlarının ve yoksulluğun yaygın olduğu bölgelerden geldiğinin altını çiziyor. Haberde koalisyon ihtimaliyle ilgili bir tahmine de yer veriliyor. Buna göre Samaras, sosyalist Pasok ve Demokratik Sol'la bir koalisyon hükümeti kurabilir. Ancak gazete, Pasok lideri Evangelos Venizelos'un daha önce yaptığı açıklamalarda olası bir 'ulusal sorumluluk' hükümetinde Syriza'nın yer alması zorunluluğunu vurgulamasını hatırlatarak bu üçlü koalisyonun zor olduğunu aktarıyor.

Financial Times ise seçimler sonrasında Yeni Demokrasi'nin, Pasok ve Demokratik Sol'la bir koalisyon hükümeti kurmasının muhtemel olduğunu yazıyor. Gazetede uzmanların, Syriza'nın hem Pasok hem de Yunanistan Komünist Partisi tabanından oy aldığı yönündeki analizinde de yer veriliyor.

Daily Mail, Yunanistan'ın kaos günleriyle karşı karşıya olduğunu belirttiği haberinde seçim sonuçlarını şu cümlelerle yorumluyor: "Yunanistan seçimlerinin kimsenin kazanmamasıyla bitmesi ve Fransa'da kesinti karşıtı sosyalistlerin sanıklardan açık bir zaferle çıkması nedeniyle Avrupa'nın ekonomik problemleri derinleşti." Gazete, seçim sonuçlarının mali piyasalarda paniğe neden olması ihtimali karşısında dünya çapında merkez bankalarının geniş çaplı müdahaleye hazır olduğunu da belirtiyor.

Independent ise 'Yunanlar kesinti planlarını kabul etmeye karar verdi' yorumunda bulunuyor. Gazetenin konuyla ilgili analizinde ortadakinin tarihi bir seçim olduğu ancak Syriza'nın ciddi oranda oy aldığı bu seçimlerin yine de Almanya'yı Yunanistan'ın borçlarını yeniden değerlendirmek konusundan harekete geçirmeyeceğini iddia ediliyor.

Daily Telegraph Syriza'nın yüksek oy almasının G20 zirvesi öncesi dünya liderlerinin başını ağrıttığı yorumunda bulunurken Times ise seçim sonuçlarını "Yaşı büyük seçmenler radikal seçeneği reddetti ve istikrar ve fedakârlığı tercih etti" cümlesiyle yorumluyor.