Yunanistan'a vize kalkıyor mu?

Kerim Uras, Twitter'da mesajlarında, ''Yunanistan'a 15 günlük ziyaretler için yakında vizesiz seyahat müjdesi vermeyi ümit ediyorum. Tüm izleyicilere sevgi ve saygılar sunuyorum. Vizesiz seyahat şimdilik 5-6 ada ile sınırlı olacak. Başarılı olursa genişleyeceğini ümit ediyorum" dedi.



Pilot program



Önceki gün Yunanistan'ın, Doğu Ege adalarına Türkiye'den yapılacak ziyaretler için limanda vize uygulaması başlatacağı öne sürülmüştü.

Anadolu Ajansı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda, Türkiye'den ziyaretçilerin Yunan konsolosluklarından vize almadan söz konusu adaları ziyaret edebileceğini bildirmişti.

Pilot program kapsamında önceliğin Midilli, Sakız, Sisam, Rodos ve Kos adalarına yapılacak ziyaretlerde olması bekleniyor.