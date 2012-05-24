T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunanistan'a vize kalkıyor mu?

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras Yunanistan'a vizesiz seyahatin başlayacağı müjdesini Twitter'dan verdi

24 Mayıs 2012 15:06

Kerim Uras, Twitter'da mesajlarında, ''Yunanistan'a 15 günlük ziyaretler için yakında vizesiz seyahat müjdesi vermeyi ümit ediyorum. Tüm izleyicilere sevgi ve saygılar sunuyorum. Vizesiz seyahat şimdilik 5-6 ada ile sınırlı olacak. Başarılı olursa genişleyeceğini ümit ediyorum" dedi.


Pilot program


Önceki gün Yunanistan'ın, Doğu Ege adalarına Türkiye'den yapılacak ziyaretler için limanda vize uygulaması başlatacağı öne sürülmüştü.

Anadolu Ajansı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda, Türkiye'den ziyaretçilerin Yunan konsolosluklarından vize almadan söz konusu adaları ziyaret edebileceğini bildirmişti.

Pilot program kapsamında önceliğin Midilli, Sakız, Sisam, Rodos ve Kos adalarına yapılacak ziyaretlerde olması bekleniyor.

ETİKETLER

YunanistanvizeTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24