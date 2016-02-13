Yunanistan'a 'sınır kontrollerini güçlendirmesi' için 3 ay mühlet

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın dış sınırlarını koruma yükümlülüğünü ciddi biçimde ihmal etmesinden dolayı Yunan hükümetine sınır kontrollerini iyileştirmesi için 3 aylık süre verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, AB'nin iki hafta önce yayınlanan taslak raporunda Yunanistan'ın dış sınırlarını kontrol etme yükümlülüğünü "ciddi biçimde ihmal ettiğini" vurgulandı.

AB içinde bazı ülkeler sınır kontrollerini geçici olarak yeniden başlatmıştı.Yunanistan'a geçen yıl 850 bin göçmen ve mülteci giriş yaptı.2016 yılında 80 bin göçmen Türkiye'den gitti.

NATO perşembe günü insan kaçakçılarını önlemek için Ege Denizi'nde gemi konuşlandıracağını açıklamıştı.Göçmenlerin çoğu Yunanistan üzerinden Almanya ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerine gidiyor.Almanya ve diğer AB ülkeleri Yunanistan'ı göçmen akışını iyi idare edememekle eleştiriyor.

Schengen sınır kurallarına göre üye ülkeler "istisnai durumlarda" geçici sınır kontrollerini en fazla iki yıl sürdürebilir.Avrupa içinde serbest dolaşım anlamına gelen Schengen anlaşması şu anda bütünüyle işlemiyor.

Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile olan sınırlarını kapattı. Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç, Norveç ve Fransa da sınır kontrolleri uyguluyor.