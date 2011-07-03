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Ekonomi

YUNANİSTAN'A KREDİYE ONAY BRÜKSEL (A.A)

03 Temmuz 2011 01:24

-YUNANİSTAN'A KREDİYE ONAY BRÜKSEL (A.A) - 02.07.2011 - Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, videokonferanslı toplantıda, Yunanistan'a 12 milyar avroluk kredi dilimini onayladı. Uluslararası Para Fonunun (IMF) da kredi diliminde kendi payını önümüzdeki hafta içinde onaylaması bekleniyor. Avro Bölgesi ve IMF, geçen yıl 110 milyar avroluk kredi paketiyle kurtardıkları Yunanistan'ın 12 milyar avroluk 5'inci kredi dilimini alabilmesi için toplam 78 milyar avroluk kemer sıkma önlemlerinin Yunan parlamentosunda onaylanmasını şart koşmuştu. 50 milyar avrosu özelleştirme ve 28 milyar avrosu bütçe kesintileri olmak üzere toplam 78 milyar avroluk pakete geçen hafta onay veren Yunanistan, iflas ihtimalini devre dışı bırakmak için acil olarak ihtiyaç duyduğu 12 milyar avroluk kredi dilimini 15 Temmuz'da alacak. Öte yandan, 11-12 Temmuz'da tekrar toplanacak Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, 110 milyar avroluk ilk paketin yetersiz kalması nedeniyle 120 milyar avroya kadar ikinci bir kurtarma paketini sonuçlandırmaya çalışacak. Yunan tahvillerinin vadelerini gönüllü olarak uzatmak suretiyle özel bankaların da katılması istenen ikinci kurtarma paketine onayın 2-3 ay alabileceği belirtiliyor.

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