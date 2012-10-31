Euro Bölgesi, Yunanistan'a kredi yerine nasihat verdi

Yunanistan'ın, krizle mücadele için 31,5 milyar Euro'luk kredi diliminin serbest bırakılmasını öngören talebi üzerine, Euro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'dan, troyka ile müzakereleri hızla tamamlamasını istedi. Euro Grubu Başkanı Jean Claude Junker, Yunanistan'ın beklentileri karşılaması şartıyla kredi paketine onay verebileceklerini söyledi.

Euro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Euro Bölgesi maliye bakanlarının telekonferans toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Atina'nın troyka (AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF) heyetiyle müzakerelerde sağladığı ilerlemeyi not ettiklerini belirterek, ''Troyka kurumlarıyla müzakerelerin hızla sonuçlandırılması için Yunan makamlarına kalan sorunları çözme çağrısı yapıyoruz'' dedi.

Juncker, Yunanistan'ın beklentileri karşılaması şartıyla Euro Bölgesi maliye bakanlarının 12 Kasım'daki olağan toplantısında, kredi paketine onay verebileceklerini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, yeni kredi diliminin serbest bırakılmaması halinde ülkesinin 16 Kasım'da nakitsiz kalacağı uyarısında bulunmuştu.