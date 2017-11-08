Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lılara operasyon: 5 gözaltı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin Meriç İlçesi\'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a kaçış hazırlığı yapan, aralarında terör örgütü PKK üyelerinin de bulunduğu 4 kişi ile kendilerini taşıyan araç şoförü gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ve piyade karakolu ekipleriyle ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Rahmanca Köyü\'nde yasadışı yollarla Yunanistan\'a kaçış hazırlığında olanların içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Araç sürücüsü Y.A. (27) ile beraberindeki D.K. (21), M.S. (21), G.D. (49) ve S.K. (44) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 1 şişme bot ele geçirildi.

Şüphelilerden D.K.\'nın 2014 yılında PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunduğu, Bingöl 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanmasına devam edildiği, M.S.\'nin Gaziantep 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'Örgütün propagandası yapmak\' suçlarından yargılanmasının sürdüğü, hakkında adli kontrol kararı bulunduğu, G.D. hakkında Gaziantep 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce adli kontrol kararı bulunduğu, F.K.\'nın ise Bingöl Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan arandığı belirlendi. Öte yandan F.K.\'nın verdiği kardeşi S.K. adına düzenlenmiş kimliğin, yapılan parmak izi kontrolünde sahte olduğu anlaşıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.S., D.K. ve G.D. tutuklanırken, Y.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. F.K. ise Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.