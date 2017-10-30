T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan jet-ski ve zodyak botla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan ve FETÖ üyesi iddiasıyla aranan 17 kişiden, emniyette işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edi

30 Ekim 2017 20:55

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan jet-ski ve zodyak botla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan ve FETÖ üyesi iddiasıyla aranan 17 kişiden, emniyette işlemleri tamamlanan 4\'ü adliyeye sevk edildi.
Bodrum\'da geçen cuma günü saat 02.00\'de, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na motoryatla kaçmaya çalışan bir gruba, sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. 4\'ü Suriyeli olan 13\'ü çocuk ve 30\'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 34 kişi yakalandı. Yunanistan\'a kaçmaya çalışan Türk vatandaşları içinde Ankara ve İzmir\'de ikamet eden, emniyet, milli eğitim, asker ve TİB gibi farklı meslek gruplarından olan ayrıca kamudan ihraç edildiği belirtilen FETÖ mensubu 17 kişinin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 17 kişiden 4\'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki Selma U., Elif S., Hayriye B. ve Meryem B. işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında ByLock kullandığı tespit edilen kişiler bulunduğu, diğer zanlıların işlemleri tamamladıkça adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA BODRUMYunanistanKos AdasıFETÖBodrumAdasıSuriyeliTürkAnkaraTİBGözaltınaGözaltındaki SelmaElifHayriyeMeryemByLock

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24