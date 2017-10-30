Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan jet-ski ve zodyak botla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan ve FETÖ üyesi iddiasıyla aranan 17 kişiden, emniyette işlemleri tamamlanan 4\'ü adliyeye sevk edildi.

Bodrum\'da geçen cuma günü saat 02.00\'de, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na motoryatla kaçmaya çalışan bir gruba, sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. 4\'ü Suriyeli olan 13\'ü çocuk ve 30\'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 34 kişi yakalandı. Yunanistan\'a kaçmaya çalışan Türk vatandaşları içinde Ankara ve İzmir\'de ikamet eden, emniyet, milli eğitim, asker ve TİB gibi farklı meslek gruplarından olan ayrıca kamudan ihraç edildiği belirtilen FETÖ mensubu 17 kişinin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 17 kişiden 4\'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki Selma U., Elif S., Hayriye B. ve Meryem B. işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında ByLock kullandığı tespit edilen kişiler bulunduğu, diğer zanlıların işlemleri tamamladıkça adliyeye sevk edileceği öğrenildi.