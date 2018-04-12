Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cü tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY\'den yargılaması süren H.K., eşi B.K., birlikte Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı. H.K., tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.

Edirne\'nin Yunanistan sınırında devriye görevi yürüten \'Hudut Kartalları\' askerleri 1\'inci askeri yasak bölgede Yunanistan\'a kaçmak isteyen H.K. ile eşi B.K.\'yi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin yapılan araştırmasında H.K.\'nin FETÖ/PDY\'nin kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı ve \'örgüt üyeliği\'nden tutuksuz yargılandığı ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi H.K., hakkında \'askeri yasak bölgeye girmek\'ten işlem yapılarak serbest bırakıldı.



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