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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 PKK'lı yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 PKK'lı terörist, 'Hudut Kartalları' tarafından yakalandı

03 Kasım 2017 14:04

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan\'a kaçmak isteyen 5 PKK\'lı terörist, \'Hudut Kartalları\' tarafından yakalandı.
Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'Hudut Kartalları\', Yunanistan\'a sınır Meriç İlçesi\'nde devriye görevi sırasında, sınırı kaçak yollardan geçmek isteyen 5 kişiyi yakaladı. Soruşturmada, yakalanan Y.A ., G.D., S.K., M.S. ile D.K.\'nin terör örgütü PKK\'ya üye oldukları gerekçesiyle arandıkları belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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