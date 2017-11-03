Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 PKK'lı yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan\'a kaçmak isteyen 5 PKK\'lı terörist, \'Hudut Kartalları\' tarafından yakalandı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'Hudut Kartalları\', Yunanistan\'a sınır Meriç İlçesi\'nde devriye görevi sırasında, sınırı kaçak yollardan geçmek isteyen 5 kişiyi yakaladı. Soruşturmada, yakalanan Y.A ., G.D., S.K., M.S. ile D.K.\'nin terör örgütü PKK\'ya üye oldukları gerekçesiyle arandıkları belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.