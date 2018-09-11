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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi yakalandı

11 Eylül 2018 14:51

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'Hudut Kartalları\' askerleri, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede 5 kişi tespit etti. Yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek istediği saptanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin meslekten ihraç edilen teğmen Mehmet Emin G., röntgen teknisyeni İbrahim E., FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle çalıştığı bankadan çıkarılan Ahmet Kemal G., eski hemşire Gülay E. ve Sait O. oldukları belirlendi.
Sınır karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülürken, yanlarında bulunan bir çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

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