Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, yanlarında 4 çocukla yakalanarak gözaltına alındı.

54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki denetimleri sırasında birinci derece askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında 4\'ü çocuk, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçmeyen çalışan 5 şüphelinin FETÖ/PDY\'nin dershanelerinde öğretmenlik yaptığı belirlenen Muhammet T., Gizem T., Fettah Y., Semra Y. ile Maliye Bakanlığı\'ndan ihraç edilen Murat G. olduğu belirlendi.

Çocuklar yakınlarına teslim edilirken, 5 şüpheli ise sınırdaki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaparak sınıra getirdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.