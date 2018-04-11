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Yunanistan'a kaçarken yakalandılar (2)

3  KİŞİ TUTUKLANDI Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY üyeleri ile bu kişileri kaçmasına yardım eden 4 kişiden, örgütün Amasya'da esnaftan sorumlu üyesi Salih S

11 Nisan 2018 19:11

3  KİŞİ TUTUKLANDI
Edirne\'de Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY üyeleri ile bu kişileri kaçmasına yardım eden 4 kişiden, örgütün Amasya\'da esnaftan sorumlu üyesi Salih S., ile insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen Orhan Y. ile Ufuk Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden  Amasya Sulh Ceza Hakimliği\'nin \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan arama ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen Mehmet Ç. ise soruşturmasının sürdürülmesi için Amasya Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi.
Gözaltında bulunan A.Ç. ile E.E., adlı kadınların ise jandarmadaki soruşturmaları sürüyor.

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