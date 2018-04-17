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Yunanistan'a kaçarken yakalanan savcı, Ankara'ya gönderiliyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçarken yakalanan İzmir'deki 'Askeri Casusluk' adıyla bilinen davanın meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, soruşturmasının yürütüleceği Ankara'ya gönderilecek

17 Nisan 2018 14:33

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde Yunanistan\'a kaçarken yakalanan İzmir\'deki \'Askeri Casusluk\' adıyla bilinen davanın meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, soruşturmasının yürütüleceği Ankara\'ya gönderilecek.
Edirne\'nin İpsala İlçesi\'nde Yunanistan\'a sınır askeri yasak bölgede devriye görevi yürüten \'Hudut Kartalları\' askerleri dün sabah saatlerinde Yunanistan\'a kaçak geçmek isteyen grup yakaladı. Askerlerin, Edirne Jandarma Komutanlığı\'na teslim ettiği kaçaklar üzerinde detaylı inceleme yapıldı. İncelemede yakalananların, İzmir\'deki \'Askeri Casusluk\' davasının savcısı ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirlendi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'nda işlemleri süren eski savcı Zafer Kılınç, soruşturmasını yürütüleceği Ankara\'ya gönderileceği belirtildi. Zafer Kılınç, bugün işlemleri tamamlanması halinde Ankara\'ya götürülecek. Kılınç ile birlikte yakalanan ve FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizle haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan eşi Zekiye Kılınç ile kızı Şule Kılınç ise soruşturmalarının yürütüleceği Konya\'ya gönderilecek. Aileden 14 yaşındaki oğulları ise yakınlarına teslim edildi.

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