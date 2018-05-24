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Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski kaymakam tutuklandı

Eski kaymakam Cihan Kayaalp hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu

24 Mayıs 2018 01:56

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp tutuklandı.

Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 'FETÖ' üyesi arasında yer alan, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kaymakam Kayaalp, işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.

Cihan Kayaalp, savcılık sorgusunun ardından "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyon

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 20 Mayıs'ta Güvercinada açıklarında içinde 12 kişinin bulunduğu bir fiber tekne durdurulmuş, teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi yakalanmıştı.

Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Ayşegül D, dün "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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