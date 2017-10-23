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Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakimler, Ankara ve Bursa'ya gönderildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan futbolda şike davası hakimi Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, kentteki işlemlerin ardından, soruşturmaların yürütüleceği Ankara ve Bursa'ya gönderildi

23 Ekim 2017 19:50

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan\'a kaçarken yakalanan futbolda şike davası hakimi Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, kentteki işlemlerin ardından, soruşturmaların yürütüleceği Ankara ve Bursa\'ya gönderildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelilerin Yunanistan\'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen cumartesi günü Yunanistan sınırında yapılan çalışmalarda, 2 Pakistan uyruklu insan kaçakçısı ile bir grup kaçak yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstanbul Bakırköy ve Kayseri\'den hakkında yakalama kararı bulunan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu olduğu belirlendi.
Eski hakim Bülent Kınay\'ın FETÖ soruşturması kapsamında Bakırköy 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi tarafından arandığı saptandı. Diğer FETÖ şüphelisi hakim Fatih Mehmet Uslu\'nun ise Bakırköy 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kütahya Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı ve Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi tarafından arandığı ortaya çıktı.
Edirne\'de adliyeye çıkarılan eski hakimler Kınay ile Uslu\'nun soruşturmaların yürütüleceği illere gönderilmesini karar verildi. Bugün işlemleri tamamlanan Bülent Kınay, Ankara\'ya; Fatih Mehmet Uslu ise Bursa\'ya gönderildi.

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