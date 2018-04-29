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BBC Türkçe

Yunanistan'a kaçan ve ilticası dondurulan firari asker yeniden gözaltında

Yunanistan İdari Temyiz Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan ve sığınma hakkı alan firari askerlerden birinin tekrardan gözaltına alınmasına ve sığınma hakkının dondurulmasına karar verdi. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan İdari Temyiz Mahkemesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan ve sığınma hakkı alan firari askerlerden birinin tekrar gözaltına alınmasına ve sığınma hakkının dondurulmasına karar verdi.

Yunanistan'a kaçan 8 kişiden biri olan Süleyman Özkaynakçı'ya geçen hafta İltica Komisyonu tarafından sığınma hakkı verilmişti.

Bu kararla birlikte Özkaynakçı'nın gözaltından salıverilmesine Yunanistan hükümeti itiraz etmişti.

İtirazın İdari Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından diğer 7 kişinin de sığınma başvurularının da askıya alınması bekleniyor.

Yunanistan ile Türkiye arasında siyasi krize yol açan firari askerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ayki Atina ziyaretinde de gündeme gelmişti.

İdari Temyiz Mahkemesi, Özkaynakçı'nın sığınma hakkını geçici olarak durdururken sığınma başvurusunu 15 Şubat'ta karara bağlayacak.

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, Türkiye talep ederse 8 firari askerin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıklarını kanıtlayan delilleriyle birlikte Yunan adaleti tarafından yargılanabileceklerini açıklamıştı.

Kondonis, Yunan hükümetinin darbecilerin Yunanistan'da hoş karşılanmadığı yolundaki açıklamalarını anımsatarak, "Eğer 8 asker gerçekten darbede yer almışlarsa ve bu faaliyetlerini kanıtlayan deliller Türk makamları tarafından gönderilirse o zaman yargı yolu açılır. Yunan Ceza Kanunu'nun 8 . maddesine göre Yunanistan'a kaçan yabancılar yurt dışında herhangi bir suç işlemişse, Yunan mahkemeleri tarafından yargılanabilir" diye konuşmuştu.

Yunan basında çıkan yorumlarda ise Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasındaki görüşmede, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin kararı sonucu firari askerlerin Türkiye'ye iadesi mümkün olmadığı için askerlerin Yunanistan'da yargılanmaları üzerinde uzlaşıldığı yönünde haberler yayımlandı.

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