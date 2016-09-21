T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün iltica talebi reddedildi

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün iltica talebi reddedildi. Diğer askerlerin talebi önümüzdeki hafta karara bağlanacak.

21 Eylül 2016 19:34


Yunan medyasında yer alan haberlere göre sekiz askerin sığınma talebi Atina'daki İltica Komisyonu tarafından incelendi. Atina'daki komisyon diğer askerlerin sığınma talebini ise önümüzdeki hafta ele alacak. Yunan medyası komisyon üyelerinin sığınma talebi reddedilen üç askerden biri konusundaki kararı oy birliğiyle aldığını yazdı. Diğer iki askerin ise Yunan makamları ile yeterince işbirliği içine girmedikleri belirtildi.

Komisyonun sığınma talebini reddetmesinin ardından askerlerin bir üst komisyona başvurma ya da temyize gitme haklarının bulunduğu belirtildi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından sekiz asker askeri bir helikopterle Dedeağaç Havalimanı'na inmişti. Dedeağaç Mahkemesi Yunanistan'a yasa dışı yollardan girdikleri için askerler hakkında ikişer ay tecilli hapis cezası vermişti. Türk askerler Atina yakınlarındaki bir kampa gönderilmişti. Askerler hakkındaki sığnma talebi başvurusu sonuçlanıncaya dek, gözaltında tutulacaklar.

Times gazetesine konuşan askerler darbe girişiminden haberleri olmadığını savundu. Askerler emir alarak göreve gönderildiklerini ve bu sırada darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ileri sürdüler. Kendilerini Türkiye'de neyin beklediğini bildiğini söyleyen askerler, işkence görebileceklerini belirttiler.

Türkiye 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle askerin iade edilmesini talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TemmuzYunanistanAtinaKomisyonuYunanDedeağaç HavalimanıMahkemesi YunanistanTürkiyeDeutsche Welle Türkçe dpa HT/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24