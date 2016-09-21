Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün iltica talebi reddedildi



Yunan medyasında yer alan haberlere göre sekiz askerin sığınma talebi Atina'daki İltica Komisyonu tarafından incelendi. Atina'daki komisyon diğer askerlerin sığınma talebini ise önümüzdeki hafta ele alacak. Yunan medyası komisyon üyelerinin sığınma talebi reddedilen üç askerden biri konusundaki kararı oy birliğiyle aldığını yazdı. Diğer iki askerin ise Yunan makamları ile yeterince işbirliği içine girmedikleri belirtildi.

Komisyonun sığınma talebini reddetmesinin ardından askerlerin bir üst komisyona başvurma ya da temyize gitme haklarının bulunduğu belirtildi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından sekiz asker askeri bir helikopterle Dedeağaç Havalimanı'na inmişti. Dedeağaç Mahkemesi Yunanistan'a yasa dışı yollardan girdikleri için askerler hakkında ikişer ay tecilli hapis cezası vermişti. Türk askerler Atina yakınlarındaki bir kampa gönderilmişti. Askerler hakkındaki sığnma talebi başvurusu sonuçlanıncaya dek, gözaltında tutulacaklar.

Times gazetesine konuşan askerler darbe girişiminden haberleri olmadığını savundu. Askerler emir alarak göreve gönderildiklerini ve bu sırada darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ileri sürdüler. Kendilerini Türkiye'de neyin beklediğini bildiğini söyleyen askerler, işkence görebileceklerini belirttiler.

Türkiye 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle askerin iade edilmesini talep ediyor.