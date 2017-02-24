Yunanistan'a kaçan iki SAT komandosu Atina'yı huzursuz ediyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulundukları iddia edilen SAT (Su Altı Taarruz) komandolarından ikisinin daha Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunmaları , Yunan basınında geniş yer aldığı gibi Yunan hükumetinde de huzursuzluk yarattı.

İki SAT komandosunun üst çavuş rütbelerinde olduğu ve isimlerinin Halit Çetin ve Fatih Arık olarak belirlendi.

İki askerin 15 Şubat'ta Meriç sınırından geçtiği, 17 Şubat'ta Orestiada sınır kenti karakoluna teslim oldukları ve 20 Şubat günü de sığınma talebinde bulundukları belirtiliyor.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Antenna TV Kanalı'na konuşurken, iki kaçak askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ya da iltica başvurularının kabul edilip edilmeyeceğine Yunan adaletinin karar vereceğini açıkladı.

Yunan adaletinin bağımsızlığına dikkati çeken Kammenos , kaçak askerlerin kaderini Savunma Bakanlığı'nın ya da başka bir hükümet organının değil, bağımsız adaletin tayin edeceğinden söz etti.

Yunan hükümeti ise, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmesini reddeden Yunan yüksek mahkemesinin kararından sonra iki Türk askerinin daha Yunanistan'a kaçmış olmasından huzursuzluk duyuyor.

Bu son gelişmeden sonra Yunan hükumetinin, 8 askerin iadesinden yana olduğu halde Yunan mahkemesinin iade kararını ret etmesiyle, Türkiye'den Yunanistan'a asker kaçışının devam edeceğinden endişe duyduğu gözleniyor.

Bu arada Türkiye'ye sert çıkışlarıyla tanınan Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Türk medyasının "Ege'de gerek Yunan hava sahasını gerekse Yunan karasularını ihlâl haberleri yaparak iki ülke arasında gerginlik yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.

Kardak kayalıklarına hiç bir Türk sahil koruma botunun yanaşmadığı gibi hiç bir Türk helikopterinin de alçak uçuş gerçekleşmediğini belirten Kammenos, bazı Türk yayın organlarında yayınlanan bu iddiaların "hayal ürünü olup, Türkiye'nin serinkanlılığıyla kaybettiğini ve referandum öncesinde Ege'de gerginlik yaratmaya çalıştığını" iddia etti.