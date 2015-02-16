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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'a hafta sonuna kadar süre

Euro Bölgesi maliye bakanları ile Yunanistan arasında Brüksel'de yapılan toplantı başarısızlıkla sona erdi. Yunanistan’a başvuru için hafta sonuna kadar süre tanındı.

16 Şubat 2015 23:03


Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan'ın kurtarma paketini görüşmek için yaptıkları toplantıdan bir sonuç çıkmadı.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble de dâhil bazı maliye bakanları yeni Yunan hükümetinin müzakere taktikleri ve talepleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ndeki partnerlerinin taleplerini “mantıksız ve kabul edilemez” olarak nitelendirmesinin ardından görüşmeler yarıda kesildi. Yunan hükümetinden bir temsilci tekliflerin daha önce tartışılanlardan radikal bir dönüş içerdiğini belirtti.

Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem, yardım paketinin süresinin uzatılması doğrultusunda Yunanistan'a başvurması için hafta sonuna kadar zaman verdi.

Cuma günü yeni bir toplantı yapılabileceği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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