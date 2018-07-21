Yunanistan'a geçmek isterken Meriç'te kaybolan anne ve bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Edirne’de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmek isterken botlarının alabora olması sonucu suya kapılarak kaybolan Hatice Akçabay ile bir yaşındaki oğlu Bekir Aras’ın cansız bedenine ulaşıldı. Akçabay'ın diğer oğulları Ahmet Esat ve Mesut Akçabay'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Meriç Nehri üzerinden dün (19 Temmuz) sabah Yunanistan’a geçmeye çalışan dokuz Türkiye vatandaşının teknesi devrilince, beş kişi karaya çıkmayı başarmış; Hatice Akçabay, çocukları Bekir, Ahmet Esat ve Mesut suya kapılarak kaybolmuştu

Dün, anne ve 3 çocuğunun Meriç Nehri'nde kaybolduğunu Twitter'da açıklayan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün de anne Hatice Akçabay ve bir yaşındaki oğlu Bekir Aras’ın cansız bedenine cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.