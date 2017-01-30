Yunanistan'a firar eden askerler serbest bırakılmayı talep etti

15 Temmuz darbe girşiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle iadelerini talep ettiği 8 asker Yunanistan Yüksek Temyiz Mahkemesi'nin aide etmeme yönündeki kararının ardından serbest bırakılmayı talep etti.

Yabancılar Müdürlüğü tarafından sığınma taleplerinin incelenmesine kadar 3 ay tutuklu kalmaları kararlaştırılan darbeci askerler, Yunanistan yargı sistemine göre suçsuz bulunmaları üzerine "bir gün dahi tutuklu kalmalarının doğru olmadığını" ileri sürerek, tutukluluk hallerinin sona ermesini istedi. Kararın önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.