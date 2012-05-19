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Dünya

Yunanistan'a 'Euro için referandum' teklifi

Merkel, Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalıp kalmamasını halk oylamasına sunmasını talep etti

19 Mayıs 2012 11:39

Yunanistan'da geçici hükümetin sözcüsü, Merkel'in Yunanistan'a 'Euro bölgesi ile ilgili' referandum önerisinde bulunduğunu duyurdu. Atina'da büyük tepki çeken gelişme Berlin yönetimi tarafından yalanlandı: Teklif yok, sadece ima etti...
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalıp kalmamasını halk oylamasına sunmasını talep etti.

Merkel'in bu talebi, 'Yunanistan’ın iç işlerine karışıldığı' gerekçesiyle Atina’da büyük tepkiye neden oldu.

17 Haziran seçimlerine kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümetin sözcüsü Dimitris Çiodras, Merkel'in, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ı telefonla arayarak ilettiği bu talebin, Başbakan Panayotis Pikrammenos aracılığıyla Yunan siyasi parti liderlerine iletildiğini açıkladı.

Yunan medyası, Papulyas'ı telefonla arayan Merkel'in, 17 Haziran seçimlerinin ardından ülkede işleyebilir bir hükümet oluşturulmasını istediğini duyurmuştu.

Haberlerde, Merkel'in, telefonda Papulyas'la başka şeyler de konuştuğu ancak bunların gizli tutulduğu öne sürülmüştü.


Berlin'den yalanlama


Konuyla ilgili Berlin’den bir açıklama geldi. Merkel’in referandum talebinde bulunmadığı sadece bunu ima ettiği belirtildi.

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