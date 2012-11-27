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Ekonomi

Yunanistan'a ek kaynakta anlaşmaya varıldı

Avro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'a 43,7 milyar avroluk kredi dilimine ulusal onay süreçlerinin ardından 13 Aralık'ta nihai onay verecek

27 Kasım 2012 10:51

Avro Bölgesi maliye bakanları ve IMF, Yunanistan'a ilave kaynak sağlanması konusunda uzlaştı. Yunanistan'ın borçları 40 milyar avro kırpılacak.

Maliye bakanları ve IMF Başkanı Christine Lagarde'ın yaklaşık 10 saatlik toplantısında, Yunanistan'ın bu yıl sonunda gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 180'ine ulaşacak kamu borçlarının 2020'de yüzde 124'e ve 2022 yılında yüzde 110'un altına indirilmesi yeni hedef olarak benimsendi.

Yunanistan'a 43,7 milyar avroluk yeni kredi dilimine onay sürecinin başlatılması kararlaştırılırken, bunun 10,6 milyar avrosunun bütçe finansmanı ve 23,8 milyar avrosunun bankalara sermaye takviyesi olarak gelecek ay serbest bırakılacağı ve kalan 9,3 milyar avronun Atina'nın taahhüt ettiği vergi reformunu hayata geçirmesi şartıyla 3 taksit halinde 2013'ün ilk çeyreğinde ödeneceği belirtildi.

Avro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'a 43,7 milyar avroluk kredi dilimine ulusal onay süreçlerinin ardından 13 Aralık'ta nihai onay verecek.

 

40 milyar avro kırpılacak

 

Yunanistan, bu süreçte Avro Bölgesi'nin desteğiyle özel sektörün elindeki tahvillerini üçte bir fiyattan geri satın almaya çalışacak. Bu operasyon için Atina'ya 10 milyar avroya kadar kredi sağlanacak. Böylece Yunanistan'ın borçları 20 milyar avro kırpılacak.

Tahvil geri alma operasyonuna ilaveten borç faizinde 1 puanlık indirim, vadenin uzatılması ve bazı alacaklardan feragatla Yunanistan'ın borçları toplamda 40 milyar avro kadar kırpılarak sürdürülebilir hale getirilecek.

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