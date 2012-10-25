Yunanistan'a bir kemer sıkma paketi daha!

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın yeni kemer sıkma önlemleri paketi ile onaylanması gereken ön koşullar için yasa çıkarılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Yunan basını, dün çeşitli bakanlarla biraraya gelen Başbakan Samaras'ın, önlemler paketi ile onaylanması gereken ön koşullar için yasa çıkarılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Önlem paketinin, bugün Avro Çalışma Grubu toplantısında, resmiyet kazanması bekleniyor.

Alınan bilgilere göre, 13,5 milyar Avro'luk kemer sıkma paketi, Çarşamba gününe kadar genel kurul tarafından kabul edilebilmesi amacıyla, Pazartesi günü tek bir madde halinde acil bir şekilde meclise sunulacak.

Sturnaras'ın açıklamaları

Dün, Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Sturnaras, yeni kredi diliminin serbest bırakılması için, hükümetin AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan troyka heyeti ile yeni kemer sıkma paketi üzerinde yürüttüğü müzakerelerin tamamlandığını, troykanın çalışma alanındaki düzenlemelerle ilgili önlemlerde geri adım attığını bildirmişti. Sturnaras parlamentodaki konuşmasında Yunanistan'ın mali programın koşullarının uygulanmasında iki yıl uzatma aldığını ifade etmişti.

Fakat, Sturnaras'ın açıklamalarına ilişkin AB Komisyonu henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirtmiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, dün Berlin'den yaptığı açıklamada, bazı sorunların hala mevcut olduğunu ifade etmişti.

IMF'den yapılan açıklamada ise son günlerde konuyla ilgili ilerleme olduğu ancak üzerinde anlaşılması gereken bazı konuların kaldığını bildirmişti.

Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ise Sturnaras'ın mali programının koşullarının uygulanmasında Yunanistan'ın iki yıl uzatma aldığına dair ifadelerini teyit edemeyeceğini, bu konuda yeni bir gelişme olmadığını söylemişti.