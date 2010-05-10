Yunanistan'a acil durum paketi onaylandı

T24-



Bakanların anlaşmaya vardıkları, Asya'daki mali piyasların açılmasının hemen ardından açıklandı.



Önlem paketi üzerinde anlaşma olmaması durumunda, bunun, euroya güveni daha da sarsmasından endişe ediliyordu.



AB bakanlarının anlaştıkları açıklaması ardından, euro Uzak Doğu piyasalarında değer kazanmaya başladı.



Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkeler, acil durum paketinin zor durumdaki ülkelere borç garantisi

verilmesini öngören ikinci kısmıyla ilgili kuşkularını dile getirmişti.



AB bakanları Brüksel'deki toplantıda, mevcut durumda, para birimi olarak euroyu kullanmayan üye ülkelere açık olan acil durum fonunun ortak para birimi kullanan ülkelere de sağlanacak şekilde genişletilmesini de görüştüler.



AB maliye bakanlarının, milyarlarca euroya mal olacak bir borç garantisi sistemini de gündemlerine aldıkları tahmin ediliyor.



İflas eden ülkelerin kurtarılması, AB kuralları gereğince yasaklanmış olsa da, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Lizbon Anlaşması'nda, para birimi olarak euro kullanmayan ülkelere ekonomilerinin zora girdiği durumda yardımı düzenleyen bir maddeyi genişleterek, yardımı euro ülkelerine de genişletmeyi planladığı bildiriliyor.



Dün öğleden sonra yapılması planlanan bir basın toplantısı, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin bir ilaca alerji göstererek hastaneye kaldırılması üzerine ertelenmişti.



AB maliye bakanları toplantısı öncesinde bir açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Alistair Darling, istikrarı sağlamak için gerekenin yapılmasının önemli olduğunu söyledi, ancak İngiltere'nin euroyu desteklemek için katkıda bulunmayacağını ekledi.



BBC'nin Brüksel'deki muhabiri Jonny Dymond, Avrupa Komisyonu'nun planları onaylatabilmek için hafta sonu boyunca çalıştığını bildiriyor.



Kurulmak istenen mekanizma, piyasalardan borç olarak zor durumdaki ülkeye yardım etmek için kullanabilecek bir sistem oluşturulmasını öngörüyor. (BBC)