-YUNANİSTAN'A ACI REÇETE ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Yunanistan, dünya gündeminde son dönemde ağır borç yükü, finansal dış yardım, borç yeniden yapılandırma, yapısal reform paketleri, protestolar ve grevlerle yer alıyor. Yunanistan, geçen yıl Mayıs ayında tarihin en büyük dış yardım anlaşmasını imzaladığında dış borcu, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 142'sine denk geliyordu. Yaklaşık bir yıl sonra bu oran yüzde 152'ye yükseldi. Zaman zaman Avro Bölgesi'nden çıkacağı iddia edilen Yunanistan için Avro Bölgesi yetkilileri, Avro'nun 11 milyonluk ülkenin getirdiği yüke dayanacak kadar güçlü bir para birimi olduğu şeklinde karşılık veriyor. Yunanistan'ın kredi ödemesinde yeni kolaylıklar gündeme gelirken, borcunun yeniden yapılandırılması konusunda Avrupa'da yeni bir tartışma yaşanıyor. Gönüllülük temelinde olsa da borç yeniden yapılandırmaya özel sektörün de katılması bekleniyor. Ülkenin ayrıca 110 milyar avro değerinde yeni bir yardım paketinden yararlanacağı belirtiliyor. Henüz acı ilacın etkisini gösteremediği Yunanistan için geçen yıl Mayıs ayında finansal dış yardım anlaşması yaptığında belirgin iyileşme tarihi olarak 2012 öngörülüyordu ancak bu tarihin gittikçe öteleneceği görülüyor. Borcunun yaklaşık 345 milyar avro olduğu ifade edilen Yunanistan, 110 milyar avroluk AB-IMF kurtarma paketinden yararlanmaya devam etmek için 5 yılda 28,4 milyar avro tasarruf ve 50 milyar avro özelleştirme yapmayı taahhüt ediyor. Parlamento, dün yapılan oylamada 5 yıllık 28,4 milyar avro tutarındaki tasarruf paketi ile ilgili uygulama yasasını kabul etti. Yunanistan böylece AB ve IMF'nin 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 5'inci dilimi olan 12 milyar avroyu almanın önündeki engelleri kaldırmış oldu. Avro Bölgesi Maliye Bakanları 3 Temmuz'da olağanüstü toplantı düzenleyecek. Yunanistan hükümeti, temmuz ayı ortasına kadar 12 milyar avroluk dilimi alamazsa vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamıştı. Yunan hükümeti, 15 Temmuz'da 2,4 milyar avro, 22 Temmuz'da 2 milyar avro ve 20 Ağustos'ta 5,9 milyar avro borç ödemesi yapacak. -YUNANİSTAN'IN EKONOMİK VERİLERİ- IMF ve Eurostat verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5 oranında daraldı. Yunanistan ekonomisinin bu yıl da yüzde 3,5 oranında daralacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl 305 milyar 415 milyon dolar olan gayri safi yurtiçi hasılasının bu yıl 310 milyar 365 milyon dolara yükselmesi bekleniyor. Ülkede kişi başına düşen milli gelirin de bu yıl 27 bin 301,5'den 27 bin 716,3 dolara çıkacağı öngörülüyor. Geçen yıl yüzde 14,6 olan yatırımların gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise bu yıl yüzde 11,7'ye gerileyeceği belirtiliyor. İşsizlik oranın bu yıl yüzde 12,5'ten yüzde 14,8'e ulaşacağı, enflasyon oranın ise yüzde 4,7'den yüzde 2,5'e gerileceği tahmin ediliyor. Ülkenin en önemli sorunlarından kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının da bu yıl yüzde 142'den yüzde 152'ye çıkacağı öngörülüyor. Yunanistan'a ilişkin bazı ekonomik veriler şöyle: */ 2009 2010 2011 -------- -------- -------- GSYH (Milyar Dolar) 327.331 305.415 310.365 Büyüme Oranı (Yüzde) -2 -4,5 -3,5 Kişi başına düşen milli gelir (Dolar) 29.328,1 27.301,5 27.716,3 Satınalma gücü paritesine göre kişi başına düşen milli gelir (dolar) 29.570,7 28.433,8 27.843,9 Yatırım oranı (GSYH/yüzde) 16,1 14,6 11,7 Enflasyon (Yüzde) 1,4 4,7 2,5 İthalat (Yüzde) -18,6 -10,8 -13,4 İhracat (Yüzde) -20,1 2,2 8,9 İşsizlik Oranı 9,4 12,5 14,8 Geliri (GSYH/Yüzde) 37,8 40,2 42,6 Merkezi Hükümetin Toplam harcamaları (GSYH/Yüzde) 53,2 49,8 49,9 Merkezi hükümet Borç Stoku (Milyar Avro) 298.032 326.900 345.355 Kamu Borcu (GSYH/Yüzde) 126,8 142,02 152,3 Cari Açık (Milyar dolar) 35.961 31.909 25.333 Cari Açık (GSYH/Yüzde) 10,9 10,4 8,2 /*