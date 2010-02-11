Yunanistan'a AB desteği

T24 - Avrupa Birliği (AB) liderleri, Yunanistan ekonomisinin nasıl kurtulacağını konuşmak üzere Brüksel'de biraraya geldi. AB'nin yeni göreve gelen başkanı Herman Van Rompuy, "Yunanistan'a yardım için anlaşma sağlandı" açıklamasını yaptı.





Zirvede Euro Bölgesi'nin lokomotifleri Almanya ve Fransa, borç yükü içindeki Yunanistan'a "siyasi destek" sözü verecek.





Komşuda pişti, bize de düştü



Bu arada Yunanistan'ın içine düştüğü ekonomik kriz Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor.

İki ülke atılacak adımların "Yunanistan'ı kurtarma planı" olarak görülmemesi konusunda hassas.

Polonya ise doğrudan "Yunanistan'a kredi verilmesi" görüşünü dile getirdi.



Yunan ekonomisi için IMF ve Avrupa Birliği'nin uzmanlığına başvurulacak.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet de, bugünkü toplantının katılımcıları arasında.



Brüksel, yardımlara karşılık Yunanistan'ın 2012 yılına kadar bütçe açığını yüzde 4'e çekmesini istiyor.



Zirvede alınacak kararların piyasasındaki çalkantıyı yatıştırması umuluyor. Böylece kırılgan İspanya ve Portekiz ekonomilerinin de çökmesinin önüne geçilecek.

Türkiye'nin ihracatının yarısından fazlasının yapıldığı Avrupa ekonomisini tehdit eder hale gelen Yunanistan krizi ayrıca risk primlerini de artırıyor. Bu nedenle Türkiye'deki uzmanlar Yunanistan krizinin bir an önce çözülmesini bekliyor.





Türkiye tehdidini abartınca...



Öte yandan krizden çıkmak için savunma giderlerini durdurma kararı veren Yunanistan'ın geçmişte Türkiye'nin askeri harcamalarını yakalamak için büyük yatırımlar yapmıştı.



Siyasilerin Türkiye tehdidini abarttığını söyleyen ekonomistler, Yunanistan milli gelirinin ciddi bir kısmının askeri harcamalara ayrıldığına dikkat çekiyor.





