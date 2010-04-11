Yunanistan'a 30 milyar euro kredi sözü

T24 - Yunanistan'ı kurtarma paketine son halini vermek için telekonferans toplantısı yapan Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, yüzde 5 faiz oranıyla 30 milyar euro kredi taahhüdünde bulundu.





AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, iki saatten fazla süren telekonferansın ardından Euro Grubu başkanlığını yürüten Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ile düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "prensipte üçte bir oranındaki katkısıyla" 45 milyar euroya çıkabilecek Yunanistan'ı kurtarma paketinin, bu ülkenin başvurusu halinde 16 euro ülkesinin onayıyla aktif hale geleceğini söyledi.





Rehn, Euro Bölgesi üyelerinin Yunanistan'a açacakları ikili kredilerde aynı faiz oranının uygulanacağını belirterek, bunun 3 yıl vadeli kredilerde yıllık yaklaşık yüzde 5 düzeyinde olacağını, IMF'nin ise daha düşük olan kendi faiz oranını uygulayacağını kaydetti.





Yunanistan'ın geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 12.7'sine ulaşan bütçe açığını bu yıl daha önce taahhüt ettiği şekilde yüzde 8.7'ye indirmesini yeterli gördüklerini bildiren Rehn, Euro Bölgesi'nin IMF ile ortak kurtarma paketinin Atina yönetiminin bütçe açığını 2012 yılına kadar yüzde 3'ün altına düşürmesi koşuluyla uygulanacağını ifade etti.





Rehn, kurtarma paketinin koşullarını belirlemek için yarın IMF ve Yunan yetkilerle Brüksel'de görüşeceklerini sözlerine ekledi.

