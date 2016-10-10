Yunanistan'a 2,8 milyarlık kurtarma paketi için yeşil ışık

AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Lüksemburg’da, euro kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarını buluşturan Euro Grubu toplantısının girişinde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan’ın kurtarma programının ele alınacağını belirten Moscovici, “Biz, AB Komisyonu olarak Yunanistan’ın durumunu değerlendirdik. Bizim değerlendirmemiz olumlu. Yunanistan, 15 kilometre taşının hepsini tamamladı. Bu durum, Yunanistan için 2,8 milyar euronun serbest bırakılmasını sağlar. Toplantıda, Yunanistan’ın uyguladığı reformlar karşılığında 2,8 milyar euronun serbest bırakılması kararının alınmasını bekliyorum.” diye konuştu.

Moscovici, Yunanistan’ın kurtarma programı değerlendirildikten sonra sürecin hızlanacağına işaret ederek “Yunanistan’ın borcunun yeniden yapılandırılması görüşmeleri, küresel ortaklarla yıl sonuna kadar başlayabilir.” ifadelerini kullandı.

“Yunan halkının beklediği bir anlaşma sağlanabilir”

Yunanistan’ın euro ülkeleri içerisinde güçlü bir konumda olmasını arzu ettiklerini belirten Moscovici, AB kurumları ve üye ülkelerin beraber girişimde bulunmasıyla Yunan halkının beklediği bir anlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.

Öte yandan, Yunanistan’ın toplam borcunun bu yıl 315 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Yunanistan, kurtarma programı çerçevesinde, özelleştirme, enerji, bankacılık, emeklilik, vergi ve maaşlarla ilgili çeşitli ekonomik reformlar yerine getirdi.