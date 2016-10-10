T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'a 2,8 milyarlık kurtarma paketi için yeşil ışık

AB Komisyonu üyesi Moscovici, Yunanistan'ın üçüncü kurtarma programı kapsamında 2,8 milyar euroluk kredi için gerekli reformları yerine getirdiğini söyledi

10 Ekim 2016 22:15

AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Lüksemburg’da, euro kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarını buluşturan Euro Grubu toplantısının girişinde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan’ın kurtarma programının ele alınacağını belirten Moscovici, “Biz, AB Komisyonu olarak Yunanistan’ın durumunu değerlendirdik. Bizim değerlendirmemiz olumlu. Yunanistan, 15 kilometre taşının hepsini tamamladı. Bu durum, Yunanistan için 2,8 milyar euronun serbest bırakılmasını sağlar. Toplantıda, Yunanistan’ın uyguladığı reformlar karşılığında 2,8 milyar euronun serbest bırakılması kararının alınmasını bekliyorum.” diye konuştu.

Moscovici, Yunanistan’ın kurtarma programı değerlendirildikten sonra sürecin hızlanacağına işaret ederek “Yunanistan’ın borcunun yeniden yapılandırılması görüşmeleri, küresel ortaklarla yıl sonuna kadar başlayabilir.” ifadelerini kullandı.

 

“Yunan halkının beklediği bir anlaşma sağlanabilir”

 

Yunanistan’ın euro ülkeleri içerisinde güçlü bir konumda olmasını arzu ettiklerini belirten Moscovici, AB kurumları ve üye ülkelerin beraber girişimde bulunmasıyla Yunan halkının beklediği bir anlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.

Öte yandan, Yunanistan’ın toplam borcunun bu yıl 315 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Yunanistan, kurtarma programı çerçevesinde, özelleştirme, enerji, bankacılık, emeklilik, vergi ve maaşlarla ilgili çeşitli ekonomik reformlar yerine getirdi. 

 

ETİKETLER

yunanistankurtarma paketi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24