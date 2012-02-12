Yunanistan'da 'kemer sıkma reçetesi' bugün oylanıyor

Ülke sokaklarında ise tansiyon yüksek. Cuma gününden itibaren 48 saatlik grev başlatan sendikalar, bugün parlamento önünde gösteri düzenleyecek.

İflasın eşiğindeki Yunanistan'da 130 milyar Euro’luk ikinci kredi anlaşması ile ilgili kanun tasarısının akşam saatlerinde parlamentoda oya sunulması bekleniyor. Tasarı, ülkenin borcunun 100 milyar Euro kadar silinmesini sağlayacak.

"PSI tahvil takası anlaşması", sert tasarruf tedbirlerini içeren "İkinci kredi anlaşmasını imzalamak üzere Başbakan ve Maliye Bakanına yetki verilmesi" ve "bankaların yeniden sermayelendirilmeleri" şeklinde üç madde halinde milletvekillerinin onayına sunulacak.

Önce daimi komitede tartışılacak olan tasarı, akşam saatlerinde 10 saat sürmesi beklenen meclis genel kurul toplantısında masaya yatırılacak ve oylanacak. Tasarının 300 sandalyeli Yunan parlamentosundan geçmesi ve yasalaşması için 120 milletvekilinin oyu yeterli olacak.

Oylama öncesinde Başbakan Lukas Papadimos başkanlığındaki geçici işbirliği hükümetini oluşturan üç siyasi parti içinde tepkiler sürerken, PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi (ND) milletvekillerinin tasarıya ''evet'' oyu vermesinin, paketin onaylanması için yeterli olacağı belirtiliyor.

'Yasaya evet oyu verin'

PASOK Genel Başkanı Yorgo Papandreu ve ND Genel Başkanı Andonis Samaras, dünkü parti meclis grubu toplantılarında milletvekillerini parti disiplinine uyarak ilgili yasayı onaylamaları çağrısında bulundu. Papandreu ve Samaras, söz konusu yasanın onaylanmasının "milli bir konu" olduğunu belirterek, milletvekillerini "aksi şekilde hareket edecek olanların partilerinden ihraç edilecekleri" yönünde uyardı.

Tüm bu uyarılara rağmen Yeni Demokrasi Partisi'nden 13 milletvekili, karşı oy kullanmasalar da yeni kurtarma planına karşı olduklarını bildirdi. Sosyalist PASOK'tan ise 9 kadar milletvekili istifa etti ya da karşı oy kullanacağını duyurdu. Hükümetin küçük ortağı, parlamentoda 16 milletvekiline sahip sağ eğilimli Ortodoks Halk Partisi'nde (LAOS) ise desteğin yarı yarıya olduğu bildirildi. LAOS lideri Yorgo Karacaferis, tasarruf paketine onay vermeyeceklerini bildirmişti.

Parlamentoda sandalyesi bulunan diğer partiler Sol Koalisyon (SYRIZA) ve Yunanistan Komünist Partisi milletvekilleri ise anlaşmaya onay vermeyeceklerini kaydetti.

'Euro bölgesindeki yerimizi savunacağız'

İkinci kredi anlaşması ve PSI anlaşmasını başarıya ulaştırmak üzere, Avrupa Merkez Bankası başkan yardımcılığından Yunanistan'daki geçici işbirliği hükümetinin başına atanan Lukas Papadimos dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında, oylama ile ülkenin Avrupa'da ve avro bölgesindeki yerini savunacağını bildirdi. Ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en kötü ekonomik krizi yaşadığını ifade eden Papadimos, kalkanları indirmenin değil, birlik olup zor bir karar alarak ülkenin kurtuluşunu sağlamanın vatansever bir davranış olacağını kaydetti.

Kabinede değişiklik yapılacak

Taslağın kabineden geçmesi öncesinde LAOS üyesi Altyapı Ulaştırma ve Ağlar Bakanı Makis Voridis, Savunma Bakan Yardımcısı Yorgos Georgiu, Kalkınma, Rekabet ve Denizcilik Bakan Yardımcısı Adonis Georgiadis ile Tarım ve Gıda Bakanı Yardımcısı Asterios Rondulis istifa etmişti.

PASOK üyesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariliza Ksenoyanakopulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yannis Kuçukos'un da istifa ettiği kabinede değişikliğin parlamentodaki oylama sonrası yapılması bekleniyor.

Kemer sıkmaya karşı olan halk, Atina'ya geliyor

Bu arada, hükümetin AB ve IMF'den yeni yardımı almak için uygulamak istediği kemer sıkma politikalarına itiraz eden işçi ve memur sendikaları bugün parlamento önünde büyük protesto gösterileri düzenleyecek.

Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), yardım anlaşmasıyla ilgili yasa tasarısının Parlamentoda oylanacağı sırada Sintagma meydanında gösteri düzenleyeceğini açıklamıştı.

Gösteriye katılmak üzere, ülkenin birçok yerinden çok sayıda kişi Atina'ya gelirken, olası taşkınlıklara karşı 5 binin üzerinde polisin görevlendirildiği öğrenildi.