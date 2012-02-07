-Yunanistan zamanla yarışıyor ATİNA (A.A) - 07.02.2012 - Yunanistan, AB ve IMF'den 130 milyar avroluk ikinci yardımı almak için zamanla yarışıyor. Mart ayında 14,5 milyar avroluk tahvil itfasını gerçekleştiremezse temerrüde düşecek olan ülkede, yeni kredi anlaşması için şart koşulan yeni ekonomik önlemlere ilişkin Başbakan Lukas Papadimos başkanlığındaki geçici işbirliği hükümetini destekleyen siyasi partilerin liderlerinden nihai bir karar bekliyor. PASOK lideri Yorgo Papandreu, Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras ve Ortodoks Halk Partisi (LAOS) lideri Yorgo Karacaferis, bugün Başbakan Papadimos ile bir araya gelerek kararlarını açıklayacak. Pazar akşamı nihai bir kararın çıkmadığı toplantıda, liderlerin 2012'de kamu harcamalarını GSYİH'nın yüzde 1,5'i oranında (3,3 milyar avro) kesilmesi üzerinde uzlaştığı bildirilmişti. Görüşme sonrası rekabeti geliştirmek için maaşlarda kesintiler yapılması ve bankaların ulusallaştırmadan sermayelerinin yeniden yapılandırılması konularında uzlaşıldığı açıklanmıştı. AB ve IMF bunların yanı sıra savunma, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının azaltması ve kamu sektöründe çalışanların işten çıkarılmasını da istiyor. -Bu yıl 15 bin kamu çalışanı işten çıkarılacak- Atina'da, Troyka'nın talepleri doğrultusunda siyasi liderler arasında uzlaşma arayışları sürerken, Kamu Sektörü Yönetim Reformu Bakanı Dimitris Reppas, hükümetin 15 bin kamu çalışanını işten çıkarma kararı aldığını açıkladı. İşten çıkarılmaların zarar yapan kamu kurumlarının iptal edilmesiyle birlikte yeni bir kanun altında yapılacağını belirten Reppas, rastgele işten çıkarmalara karşı olduklarını, hedefe yeni atanacak memurların maaşlarının düşük tutulmasıyla ulaşacaklarını söyledi. Yunan hükümeti, mali yardım karşılığında 2015'e kadar 750 bin kamu çalışanının 150 bininin 2015 yılına kadar işter çıkarılması sözünü vermişti. -PSI önkoşul- Yunanistan'a ikinci yardımın verilmesi, alacağı yeni tasarruf önlemlerinin yanı sıra ülkenin bankalar ve diğer özel sektör kreditörleri ile 100 milyar avro borcunun silinmesine yönelik görüşmeleri süren tahvil takası planında (PSI) anlaşılmasına da bağlı. Tahvil takası planı çerçevesinde kreditörler ellerindeki Yunan tahvillerini nominal değerleri üzerinden yüzde 50 kayıpla daha uzun vadeli ve daha düşük faizli yenileri ile değiştirecek. Ancak Yunan hükümeti tüm borç üzerinden yüzde 70'den fazla saç tıraşı istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ise dün Paris'te yaptıkları toplantıda Atina'nın talepleri yerine getirmediği takdirde yeni bir anlaşma olmayacağını kaydetti. -Papadimos Troyka ile görüştü Zamanla yarışan Yunanistan'da Başbakan Papadimos, dün gece Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinden oluşan Troyka heyeti ile biraraya geldi. AB ve IMF ile yapılacak 130 milyar avroluk ikinci kredi anlaşmasının sonuçlandırmak üzere yapılan görüşme dün akşam geç saatlerde başladı ve gece yarısına kadar sürdü. Troyka heyeti daha önce Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yorgo Kutrumanis ile görüşmüştü. Görüşmelerde 2012 için talep edilen 3,3 milyar avro tutarındaki yeni ek önlemler paketi ele alındı. Ek önlemler paketinde ağırlığı işgücü maliyetlerinin düşürülmesi oluşturuyor. Troyka özel sektörde asgari ücretin yüzde 22 oranında azaltılmasını, ek emeklilik maaşları ve ödeneklerde kesinti yapılmasını talep ediyor. -İşçi ve memurlar grevde- Öte yandan Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin, yeni yardım karşılığında troykanın talepleri doğrultusunda almayı tasarladığı ek önlemleri protesto etmek amacıyla 24 saatlik grev başlattı. Greve katılanların Atina ile Selanik kent merkezleri başta olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri yapacağı açıklandı.