Yunanistan yine karıştı!

T24

Yunan Parlamentosu'nun bulunduğu Sintagma meydanında toplanan göstericilerin polis kordonunu yarmak istemesi üzerine, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.Yunan televizyonları, üniversite meydanındaki protesto gösterilerinde de, yüzleri maskeli kişilerin polise taş ve sopalarla saldırması üzerine gerginlik yaşandığını duyurdu.Haberlerde, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kent merkezinde bazı gruplarla polis arasında zaman zaman arbede yaşandığı belirtilirken, çıkan olaylarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu üç kişinin yaralandığı, üç kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.Bu arada, Atina'da, Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) yanı sıra Mücadeleci İşçi Sendikaları Cephesi'nin (PAME) düzenlediği protesto gösterilerinin sona erdiği, göstericilerin büyük bölümünün dağıldığı ve kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren kapatılan caddelerin trafiğe açıldığı belirtildi.