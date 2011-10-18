Yunanistan yine grevde

T24 -

AB, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Troykası'nın, Yunan ekonomisiyle ilgili raporunun görüşüleceği Avrupa Birliği Ülkeleri Maliye Bakanları (ECOFIN) toplantısı öncesinde, varılan anlaşma gereği hükümetin hazırladığı 6 milyarlık avroluk yeni önlemler içeren çok boyutlu yasa tasarısı parlamentoda görüşülürken, Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) ortak çağrısıyla çarşamba ve perşembe günü tüm kamu ve özel sektör çalışanları ülke genelinde 48 saatlik grev yapacak.Basın-yayın organları, grev günü sabah ve akşam saatleri için programlanan bazı seferlerin ve Atina metrosunun hava alanı seferinin dışında hiçbir toplu taşıma aracının sefere çıkmayacağını, hastanelerde doktorların işbaşı yapmayacağını, sadece ilk yardım ve güvenlik birimlerinin hazırda olacağını duyurdu.Haberlerde, greve taksiciler, vergi dairesi çalışanları, gümrük ve belediye memurları, yerel yönetim çalışanları, liman işçileri, temizlik görevlileri, banka çalışanları, avukatlar ve öğretmenlerin katılacağı ifade edildi.Hava trafik kontrolörlerinin de greve katılacak olması nedeniyle iç ve dış hat seferlerinde aksamalar olabileceği belirtildi.