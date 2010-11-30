-YUNANİSTAN YETİMHANENİN İADESİNDEN MEMNUN ATİNA (A.A) - 29.11.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, Rum yetimhanesinin, Fener Rum Patrikhanesi'ne iadesinin memnun edici olduğu söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Delavekuras, yetimhane binasının iadesi konusunda değerlendirmede bulundu. Sözcü, açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanması ve Rum yetimhane binasının Patrikhane'ye verilmesinin büyük önemi olduğunu ve memnuniyetle karşılandığını kaydetti.