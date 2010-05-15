Yunanistan yeşil pasaporta vizeyi kaldırdı

T24- İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Atina ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun hükümetinin yeni kurulduğunu belirterek, Yunan meslektaşlarıyla ilk defa görüşmesine rağmen sıcak bir atmosfer yaşandığını kaydetti.





İki ülkenin bir iradesi olduğunu belirten Bakan Atalay, "Burada da yansıtıldığı gibi geçmişteki bazı olumsuzlukları unutarak, Ege Denizi'ni ve iki yakasını ortaklaşa daha huzurlu yaşayacağımız mekanlar haline getirelim" dedi.



Bu konuda özellikle güvenlikten sorumlu bakanlara büyük iş düştüğünü ve bunun tüm alanları kapsadığını kaydeden Atalay, iki ülke arasında uyuşturucuyla mücadelede halihazırda ortak operasyonların yapıldığını ve daha yakın işbirliğinde olunacağını bildirdi.



"Türkiye'nin bu konuda çok ileri bir mücadele yürüttüğünü" hatırlatan Atalay, "Türkiye bugün artık uyuşturucu transiti olan bir ülke konumundan nerdeyse çıkıyor" diye konuştu. Atalay, Yunanistan ile Türkiye arasında güvenlik alanındaki en önemli sorunun daha çok yasadışı göçle ilgili olduğunun altını çizdi.



Yunanistan'ın vize uygulamasıyla ilgili olarak Bakan Atalay, Schengen ülkeleri arasında yalnızca Yunanistan'ın Türkiye'ye katı vize uygulamasının üzücü olduğunu belirtti. Atalay, Atina'da yapılan görüşmelerde, Yunanistan'ın yeşil pasaportlara uygulanan vizeyi 3 aylık süreler için kaldırdığını ve birden fazla giriş ve çıkışın sağlandığını bildirdi. Atalay, "Yeşil pasaportlara artık Yunanistan tarafından vize uygulanmayacak" dedi.Bunun bir adım sonrasının normal pasaportlar için geçerli olacağının haberini veren Atalay, Yunanistan'ın bunun için AB ile görüşeceğini de kaydetti.



Kaş, Marmaris ve Kuşadası'ndan adalara bir ya da iki günlük gidiş gelişlerde vize uygulamasının kaldırılmasının istendiğini söyleyen Atalay, "Ege'den bazı adalara gidiş 50 dakika. İnsanlar gidip bir kahve içip gelebilsinler, bu rahatlığı getirelim" diye konuştu.

Atalay, "vize konusunun bugün imzalanan deklarasyonlar arasında en somut alan olduğunu" bildirdi.



İçişleri Bakanı Atalay, 28 Haziran'da İçişleri Bakanlığından bir heyetin Atina'yı ziyaret edeceğini söyledi.