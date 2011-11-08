Yunanistan yeni başbakanı Lukas Papadimos

T24 - Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da Başbakan Yorgo Papandreu olağanüstü topladığı kabinesine veda etti. Kabinede yer alan tüm bakanlar da Başbakan Yorgo Papandreu’nun isteği üzerine istifa etti. Yunan devlet televizyonundan elde edilen bilgilere göre yeni başbakanın kim olacağı konusunda Lukas Papadimos isminde ortak bir görüşe varıldığı dile getirildi.
Yunan devlet televizyonu NET, Papandreu'nun çağrısı üzerine bugün gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulunda hükümette yer alan tüm bakanların, istifalarını başbakana sunduğunu duyurdu.
NET televizyonu, hükümetin istifa etmesi ve ülkeyi erken seçime götürecek geçici bir hükümet kurulması konusunda varılan anlaşmanın ardından ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) ile başlatılan görüşmelerin sürdüğünü belirttiği haberinde, taraflar arasında bu konuda uzlaşma sağlandığından Papandreu da istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu. Yeni Başbakan Lukas Papadimos
Yunanistan'ın yeni başbakanı olarak açıklanan Lukas Papadimos Atina'da doğdu. Atina Koleji'nde mezun olan Papadimos ,Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) öğrenim gördü. Elektronik Mühendisliği'nde yüksek lisans ve ekonomi üzerine doktora yaptı. 1985'te Yunanistan'a dönen Papadimos, Yunanistan Merkez Bankası'nda danışmanlık ve müdürlük görevlerinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nda başkanlık yapan Lukas Papadimos, 2010 yılında Papandreu'nun ekonomi danışmanı oldu.