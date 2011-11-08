Yunanistan yeni başbakanı Lukas Papadimos

T24 -

Yeni Başbakan Lukas Papadimos

Yunan devlet televizyonu NET, Papandreu'nun çağrısı üzerine bugün gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulunda hükümette yer alan tüm bakanların, istifalarını başbakana sunduğunu duyurdu.NET televizyonu, hükümetin istifa etmesi ve ülkeyi erken seçime götürecek geçici bir hükümet kurulması konusunda varılan anlaşmanın ardından ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) ile başlatılan görüşmelerin sürdüğünü belirttiği haberinde, taraflar arasında bu konuda uzlaşma sağlandığından Papandreu da istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.Yunanistan'ın yeni başbakanı olarak açıklanan Lukas Papadimos Atina'da doğdu. Atina Koleji'nde mezun olan Papadimos ,Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) öğrenim gördü. Elektronik Mühendisliği'nde yüksek lisans ve ekonomi üzerine doktora yaptı. 1985'te Yunanistan'a dönen Papadimos, Yunanistan Merkez Bankası'nda danışmanlık ve müdürlük görevlerinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nda başkanlık yapan Lukas Papadimos, 2010 yılında Papandreu'nun ekonomi danışmanı oldu.