T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yunanistan yeni başbakanı Lukas Papadimos

Yunanistan'ı ekonomik krizden "Kemal Derviş modeli" kurtaracak.

08 Kasım 2011 02:00

T24 - Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da Başbakan Yorgo Papandreu olağanüstü topladığı kabinesine veda etti. Kabinede yer alan tüm bakanlar da Başbakan Yorgo Papandreu’nun isteği üzerine istifa etti. Yunan devlet televizyonundan elde edilen bilgilere göre yeni başbakanın kim olacağı konusunda Lukas Papadimos isminde ortak bir görüşe varıldığı dile getirildi. 

Yunan devlet televizyonu NET, Papandreu'nun çağrısı üzerine bugün gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulunda hükümette yer alan tüm bakanların, istifalarını başbakana sunduğunu duyurdu.

NET televizyonu, hükümetin istifa etmesi ve ülkeyi erken seçime götürecek geçici bir hükümet kurulması konusunda varılan anlaşmanın ardından ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) ile başlatılan görüşmelerin sürdüğünü belirttiği haberinde, taraflar arasında bu konuda uzlaşma sağlandığından Papandreu da istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.


Yeni Başbakan Lukas Papadimos

İşte yeni başbakan
Yunanistan'ın yeni başbakanı olarak açıklanan Lukas Papadimos Atina'da doğdu. Atina Koleji'nde mezun olan Papadimos ,Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) öğrenim gördü. Elektronik Mühendisliği'nde yüksek lisans ve ekonomi üzerine doktora yaptı. 1985'te Yunanistan'a dönen Papadimos, Yunanistan Merkez Bankası'nda danışmanlık ve müdürlük görevlerinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nda başkanlık yapan Lukas Papadimos, 2010 yılında Papandreu'nun ekonomi danışmanı oldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24