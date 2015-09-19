Yunanistan yarın sandık başına gidiyor

Ekonomik darboğazdan kurtulamayan Yunanistan, yarın erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Yunanistan’da kayıtlı toplam 9 milyon 808 bin 76 seçmenin 19 bin 733 sandıkta oy kullanacağı seçimlerde, oy verme işlemi saat 07.00’da başlayacak ve 19.00’da sona erecek. Oy sayımının, sandıkların kapatılmasının ardından başlaması ve seçime katılan 21 partinin oylarına ilişkin ilk sonuçların birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor. Seçimlere katılan 21 partiden 7’sinin yüzde 3’lük seçim barajını aşabileceği tahmin ediliyor.

-Seçim sistemi

Bugün’de yer alan habere göre, Yunan seçim sistemi, ülke genelinde belli bir oy oranını aştığı takdirde, az farkla da olsa yarışı önde bitiren partiye 300 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip olma ve tek başına hükümet kurma şansı tanıyor. Bir partinin parlamentoda 151 sandalyelik çoğunluğu sağlayarak tek başına hükümet kurması için, seçime katılan tüm partilerin parlamentoya girmesi durumunda oyların yüzde 40’ını alması gerekiyor. Bu oran, parlamento dışında kalan partilerin aldığı oy oranına göre az da olsa değişebiliyor. Seçim yasasında 2008’de yapılan değişikliğe göre, hükümet kurulmasını kolaylaştırmak için birinci partiye 50 milletvekilliği verilirken, kalan 250 milletvekili siyasi partilerin aldıkları oy oranlarına göre kademeli olarak dağıtılıyor.

Oy pusulalarında adları alfabetik sıraya göre dizilmiş adayların parlamentoya girip giremeyecekleri, seçmenlerin, isimlerinin yanına koydukları artı işaretlerinin sayısı ve mensup oldukları partinin bölgede aldığı oy oranına göre belirleniyor. Partiler, ülke genelinde aldıkları oy oranına göre dağıtılmak üzere 12’şer kontenjan adayı da gösteriyorlar. Zorunlu oy kullanma sisteminin yürürlükte olduğu ülkede, 18 yaşını doldurmuş olanların seçme, 21 yaşını dolduranların ise seçilme hakkı bulunuyor. Listelerdeki milletvekili adaylarının en az üçte birinin kadın olması gerekiyor. Yunanistan’ın yurt dışında yaşayan vatandaşlarının oy vermesini sağlamaya yönelik bir düzenlemesi bulunmuyor.

-Başbakan adayları

Yunanistan’da, seçimlerin favorisi olarak ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak’ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras görülüyor. Buna karşılık kamuoyu yoklamalarında rakibinin 4-6 puan gerisinde bulunan Yeni Demokrasi Partisi (ND) Genel Başkanı Antonis Samaras, son anda kararsızların oylarını alarak durumu lehine çevirmeyi umut ediyor.

-Batı Trakya

Yunanistan'da, yarınki erken genel seçime, Batı Trakya’daki Rodop ve İskeçe illerinden çeşitli partilerden 17 Türk aday katılıyor.

Türk nüfusun azaldığı Meriç (Evros) bölgesinde ise Türk milletvekili adayı bulunmuyor. 2012 yılında yapılan genel seçimlerde, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı, Rodop'tan Ahmet Hacıosman ve Ayhan Karayusuf’u, İskeçe’den de Hüseyin Zeybek’i vekil olarak parlamentoya göndermişti.