Yunanistan yarın Filistin'i tanıyacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yarın Parlamento'da yapılacak oylamayla Filistin'i tanımaya hazırlanan Yunanistan'a düzenlediği iki günlük gezi kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile görüştü.

Radikal'in haberine göre Filistin lideri Mahmud Abbas, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretine Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile başladı. Cumhurbaşkanlığı konutunun kapısında diğer ülke cumhurbaşkanlarına göre daha küçük çaplı bir resmi törenle karşılanan Abbas, daha sonra Pavlopulos ile görüşmeye geçti.

"Kötülüğün kökü olan Suriye'deki savaş bitmeli!"

Görüşmenin basına açık bölümde konuşan Pavlopulos, Abbas'ı Atina'da ağırlamaktan ötürü duyduğu içten dostluk duyguları ve büyük memnuniyeti dile getirdi. İki ülke halklarının geleneksel ve devamlı dostluk içerisinde bulunduklarını ve bunun korunacağını belirten Yunan Cumhurbaşkanı, terörizm ve mülteciler gibi bölgenin sorunları bulunduğunu ve hep birlikte bununla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. "Kötülüğün kökü olan Suriye'deki savaş bitmeli!" diyen Pavlopulos, savaşın bitmesi halinde bile Filistin sorununa çözüm bulunamadığı taktirde bölgedeki problemlerin süreceği uyarısında bulundu. Pavlopulos, Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

Abbas da Atina'da çok sıcak şekilde karşılandığı için teşekkür ederek başladığı konuşmasına onlarca yıldan bu yana BM başta olmak üzere Yunanistan'ın her zaman Filistin halkını desteklediğini söyledi. Filistin'in işgalinin sona ermesi halinde bölgedeki terörizm ve mülteci akını gibi diğer sorunların da sona ereceğini savunan Mahmud Abbas, İsrail ile müzakereleri sürdüreceklerini söyledi.

Mahmud Abbas yarın Yunan Parlamentosu'na seslenecek

Filistin lideri Abbas'ın yarınki ziyareti ise sembolik anlamda tarihi bir gelişme ile sürecek. Sabah saatlerinde Yunan Parlamentosu'nu ziyaret edecek olan Abbas, Meclis Başkanı Nikos Vutsis ile görüşecek. Ardından ise genel kurulda 300 üyeli Yunan Parlamentosu'na seslenecek. Yunan Parlamentosu'nda gerçekleşecek oylama ile Atina, Filistin Devleti'ni tanıyacak.

Daha sonra Yunan Kilisesi lideri ve Atina Başpiskoposu İeronimos'u ziyaret edecek olan Abbas, Atina'dan ayrılacak.

İsrail medyası yoğun ilgi gösteriyor

Öte yandan İsrail medyası, Abbas'ın ziyaretine ilgi gösteriyor. Gazete haberlerinde Yunan Parlamentosu'nun Filistin Devleti'nin tanınacağı bir oylama gerçekleştireceğine dikkat çekildi. Yorumlarda Atina'nın İsrail ile ilişkilerini derinleştirdiği bir dönemde Filistin ile yakınlaşmasını da sürdürdüğüne vurgu yapıldı.