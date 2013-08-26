Yunanistan: Kemer sıkma politikalarını kabul etmeyiz

Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Sturnaras, ülkesinin üçüncü bir yardım paketine ihtiyacı olabileceğini, ancak bunun karşılığında kemer sıkma önlemleri uygulanmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Sturnaras, "Eğer Yunanistan'ın daha fazla desteğe ihtiyacı olacaksa yaklaşık 10 milyar Euro düzeyinde ya da önceki programlardan daha küçük olacak" dedi.

Yunanistan şimdiye kadar 240 milyar Euro'luk kurtarma paketi aldı.

Merkel'den borç affı uyarı

Bu arada, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın daha fazla borcunu silemeyecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Merkel borç affının, yıllar süren kaygıların ardından tüketici güvenini yeniden kazanmaya başlayan Euro bölgesi için kötü olacağını söyledi.

Merkel, "Borç indirimi konusunda açıkça uyarıda bulunuyorum. Bu, belirsizlikte domino etkisi yapar ve özel yatırımcıların Euro bölgesine yatırım yapma hazırlıkları sonuçsuz kalır" dedi.

Yunanistan'ın yeni bir kurtarma paketine ihtiyaç duyabileceği görüşünü ilk kez bu ayın başlarında Almanya Maliye Bakanı Wolfganf Schaueuble dile getirmişti.

Uluslararası Para Fonu IMF geçen ay Yunanistan'ın 2014-15'te 11 milyar Euro'ya ihtiyaç duyacağını belirtmişti.

Sturnaras Yunan gazetesi Proto Thema'ya demecinde yeni paketin önceki ikisinden küçük olacağını söyledi.

Kurtarma paketi değil, ekonomik destek paketi'

Yunan Bakan, ancak bu paket karşılılığında kamu harcamalarında yeni kesinti dayatmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

"Bir kurtarma paketinden değil, yeni kemer sıkma koşulları içermeyen bir ekonomik destek paketinden söz ediyoruz. 2016'ya kadar hedefler - yükümlülüklerimiz- belirlendi. Yeni önlemler ya da hedefler gerekmiyor" dedi.