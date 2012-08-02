T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yunanistan, Formula 1 için Türkiye'den yardım istedi

Yaklaşık üç yıldır ekonomik kriz içinde bulunan Yunanistan, yarış pisti inşa edip 'Formula 1'e adaylık için harekete geçti

02 Ağustos 2012 05:44

Yaklaşık üç yıldır ekonomik kriz içinde bulunan ve Euro’dan çıkıp yerel paraları Drahmi’ye dönmesi tehlikesinden bir türlü sıyrılamayan Yunanistan, yarış pisti inşa edip ‘Formula 1’e adaylık için harekete geçti. Bu çerçevede de Yunanistan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı ve Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Tahincioğlu’ndan yardım istedi.

Hürriyet Gazetesi Atina muhabiri Yorgo Kırbaki'nin haberinde, pist inşasının düşünüldüğü Pire şehrinin Drapetsona ilçesi belediyesinin internetteki resmi sitesine göre, Belediye Başkanı Lukas Canis, İstanbul’daki Formula 1 pistinin “beyni” saydığı Tahincioğlu ile sürekli temasta. Atina’da bulunan Tahincioğlu, belediyenin pist projesini inceledi ve “Monaco ile Valencia arasında bir pist olabilir” dedi.

Tahincioğlu ayrı, Türk işadamlarının da Drapetsona’da yarış pisti inşa edilmesine ilgi gösterdiğini belirtti, ancak öncelikle Yunan hükümetinin bürokratik engelleri çözecek inisiyatifleri üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada, Eğitim-Dinişleri-Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Kostantinos Cavaras da ilk kez Yunan hükümetinin Formula 1 yarışları pisti için Drapetsona belediyesinin çabalarını desteklediğini söyledi. Cavaras “Yunanistan’ın tanıtımını yapan her organizasyonu desteklemek zorundayız. Formula 1 yarışının Drapetsona’da yapılması ihtimali tüm Pire şehrinin gelişmesi için önemlidir” dedi.

Pire’nin varoş ilçelerinden Drapetsona’da yarış pisti inşa edilmesi projesi tepkileri de beraberinde getirdi. Bazı bloglarda, Belediye Başkanı’nın personele aylardır maaş ödemediği ve temizliğe özen göstermediği sırada Formula 1 yarışlarına aday olmasının gülünç olduğu belirtildi. 

ETİKETLER

YunanistanTürkiyeOtomobilTahincioğluMümtaz TahincioğluformulaF1PireDrapetsona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24