Yunanistan, Formula 1 için Türkiye'den yardım istedi

Yaklaşık üç yıldır ekonomik kriz içinde bulunan ve Euro’dan çıkıp yerel paraları Drahmi’ye dönmesi tehlikesinden bir türlü sıyrılamayan Yunanistan, yarış pisti inşa edip ‘Formula 1’e adaylık için harekete geçti. Bu çerçevede de Yunanistan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı ve Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Tahincioğlu’ndan yardım istedi.

Hürriyet Gazetesi Atina muhabiri Yorgo Kırbaki'nin haberinde, pist inşasının düşünüldüğü Pire şehrinin Drapetsona ilçesi belediyesinin internetteki resmi sitesine göre, Belediye Başkanı Lukas Canis, İstanbul’daki Formula 1 pistinin “beyni” saydığı Tahincioğlu ile sürekli temasta. Atina’da bulunan Tahincioğlu, belediyenin pist projesini inceledi ve “Monaco ile Valencia arasında bir pist olabilir” dedi.

Tahincioğlu ayrı, Türk işadamlarının da Drapetsona’da yarış pisti inşa edilmesine ilgi gösterdiğini belirtti, ancak öncelikle Yunan hükümetinin bürokratik engelleri çözecek inisiyatifleri üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada, Eğitim-Dinişleri-Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Kostantinos Cavaras da ilk kez Yunan hükümetinin Formula 1 yarışları pisti için Drapetsona belediyesinin çabalarını desteklediğini söyledi. Cavaras “Yunanistan’ın tanıtımını yapan her organizasyonu desteklemek zorundayız. Formula 1 yarışının Drapetsona’da yapılması ihtimali tüm Pire şehrinin gelişmesi için önemlidir” dedi.

Pire’nin varoş ilçelerinden Drapetsona’da yarış pisti inşa edilmesi projesi tepkileri de beraberinde getirdi. Bazı bloglarda, Belediye Başkanı’nın personele aylardır maaş ödemediği ve temizliğe özen göstermediği sırada Formula 1 yarışlarına aday olmasının gülünç olduğu belirtildi.