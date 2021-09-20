Yunanistan yalanladı: ABD'de Miçotakis ve Erdoğan arasında planlanan bir görüşme yok

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Yunanistan Devlet Bakanı Giorgos Gerapetridis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında planlanan bir görüşme olmadığını söyledi. Öte yandan Erdoğan, dün New York’a gitmeden yaptığı açıklamalarda Miçotakis’le görüşeceklerini ifade etmişti.

Yunan Skai TV kanalına konuk olan Devlet Başkanı Giorgos Gerapetridis, BM Genel Kurulunda Miçotakis-Erdoğan görüşmesi olup olmayacağıyla ilgili “Başbakan bir toplantı talep etmedi ve bildiğim kadarıyla iki liderin programı uyuşmuyor” dedi.

Kathimerini gazetesine konuşan hükûmet kaynakları da herhangi bir görüşme planlanmadığını söylemişti.

Erdoğan, dün New York’a gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in talebi üzerine ABD’de iki liderin görüşeceğini söylemişti.