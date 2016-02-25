Yunanistan Viyana'daki büyükelçisini geri çekti



Avusturya'nın mülteci krizine çözüm bulma girişimine Yunanistan'ı dahil etmemesi Atina'da büyük tepkiye yol açtı. Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Avusturya'daki Yunanistan Büyükelçisi'nin "İstişare" amacıyla başkent Atina'ya çağrıldığını açıkladı.

Avusturya hükümeti ve AB'nin Balkan ülkelerindeki sınır denetimlerinin yoğunlaştırılmasına yönelik girişimleri Atina'da rahatsızlık yaratmış, Yunan hükümeti bu durumda binlerce sığınmacının Yunanistan'da kalacağından duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Avusturya'nın Balkan ülkeleriyle çarşama günü gerçekleştirdiği mültecilerle ilgili Batı Balkanlar Konferansı'na davet edilmemesi ise Atina'daki rahatsızlığı zirveye taşıdı. Almanya'nın da çağrılmadığı konferansta Balkan güzergahından geçecek sığınmacıların sayılarının azaltılması konusu gündeme gelmişti.

Yunanistan, Türkiye üzerinden gelen sığınmacıları engellemeden Avrupa'nın kuzeyine geçmelerine göz yummakla suçlanıyor.