Yunanistan vergi kaçakçılarını ifşa ediyor

T24- Yunanistan hükümeti vergi kaçırdığını söylediği doktorların isimlerini ifşa etmeye başladı.



Yunanistan'da ekonomik önlemler halkın tepkisini çekiyor



Şimdiye dek 57 isim yayımlayan hükümeti, en ağır suçlulara da çeşitli cezalar verdi.



Hükümet, devlete borcu olanların banka hesaplarına el konulacağı uyarısında bulundu.



Yetkililer, hesaplara el koyarak 40 milyar dolardan fazla paranın toplanabileceğini öngörüyor.



Bu rakam, Yunanistan'ın dev borç yükünün yüzde 10'unun ödenmesine yetecek.



Yunan hükümeti bu yolla ayrıca kesintilerden zarar gördüklerini; zenginlerin ise vergiden kaçmayı başardıklarını söyleyerek tepki gösteren sıradan vatandaşların öfkesini de yatıştırmayı umuyor.



Vergi kaçakçılığıyla mücadele





Avrupa Birliği'nin Euro kullanan 16 üyesinin liderleri Yunanistan'a 110 milyar euroluk borç sağlarken Uluslararası Para Fonu da, Yunanistan'a 30 milyar Euro tutarında borç verecek.



Avrupa Birliği'nin kurtarma planı, çerçevesinde Yunanistan da üç yıl içinde kamu harcamalarında büyük kesintiler yapacak.



Atina'daki yetkililer, ayrıca vergi kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadeleyi de öncelikleri arasına almış bulunuyor.



Yunanistan'da doktorların yanında avukatlar gibi orta sınıf profesyoneller, mal beyanında bulunmayarak ve fatura kesmeyerek ülkede kayıtdışı ekonomiyi körüklemekle suçlanıyor.



BBC bölge muhabirine göre hükümetin ifşa kampanyası, Yunan toplumunun bazı kesimlerinin desteğini alırken, yolsuzluk yapan politikacıları koruyan dokunulmazlık yasasının kaldırılması yolunda hükümet üzerindeki baskıyı da artırabilir.