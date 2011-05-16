-YUNANİSTAN VE PORTEKİZ İÇİN TOPLANILDI BRÜKSEL (A.A) - 16.05.2011 - Avro bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, Yunanistan'ı kurtarmak için yetersiz kalan 110 milyar avroluk kredi paketinin artırılmasını görüşmek üzere toplandı. Tecavüze teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın yerine Mısırlı yardımcısı Nimet Şefik'in katıldığı toplantıda, Portekiz için düşünülen 78 milyar avroluk kurtarma paketi de tartışılacak. Avro bölgesinde Almanya'nın başını çektiği kuzey ülkeleri, yeni yardım paketi karşılığında Yunanistan'ın ilave kemer sıkma önlemleri alması gerektiğini savunuyor. Ekonomisi beklentilerin üzerinde daralan ve mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan Yunanistan'ın ilave yardım alamazsa iflas ederek borçlarının yeniden yapılandırılmasını istemesi ihtimali öne çıkıyor. Bu durumda ortak para avronun göreceği zararı dikkate alan Avro bölgesinin kamuoyu baskısına rağmen Yunanistan'a ilave yardıma ya da tahvil ödemelerini erteleme gibi ''yumuşak'' bir yeniden yapılandırmaya onay vermesi bekleniyor. AB Komisyonu'nun geçen hafta açıkladığı ekonomik tahminler raporuna göre geçen yılki yüzde 4,5 daralmanın ardından bu yıl da yüzde 3,5 küçülmesi beklenen Yunanistan'ın 2011 bütçe açığı da yüzde 7,4 hedefini aşarak yüzde 9,5'e ulaşacak. Bu durumda geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 143'üne ulaşan Yunanistan'ın kamu borcu oranı, bu yıl sonunda yüzde 157,7 ve 2012 sonunda yüzde 166,1'e çıkacak. Güçlü bir sanayi altyapısı bulunmayan Yunanistan'ın bu ağır borç yükünün altından kalkamayacağını düşünen yatırımcıların panik satışlarıyla Yunan tahvilleri rekor üzerine rekor kırıyor. 10 yıl vadeli hazine kağıtları yüzde 15,58 faiz oranıyla işlem gören Yunanistan'ın 2 yıl vadeli kağıtlarında faiz oranının yüzde 25'e dayanması, piyasaların bu ülkeye güvensizliğini yansıtıyor. -PORTEKİZ'DE FARKLI SENARYO- Avro bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, IMF'nin de katkısıyla Portekiz için hazırlanan 3 yıl vadeli 78 milyar avroluk kurtarma paketini de görüşecek. Portekiz paketini müzakere etmesi için cuma günü Maliye Bakanı Jyrki Katainen'e şartlı yetki veren Finlandiya Parlamentosu, Lizbon yönetiminin tahvil sahipleriyle pazarlığa oturarak satış yapmamalarını sağlamasını ve özelleştirme programı başlatmasını talepe tmişti. Finlandiya'nın ileri sürdüğü koşullar karşılanırsa Avro bölgesinde Yunanistan ve İrlanda örneklerinden farklı olarak ilk kez bir ülkenin kurtarılmasında özel sektöre de sorumluluk yüklenmiş olacak. AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Üyesi Olli Rehn, cuma günü yaptığı açıklamada, ''Portekiz'i kurtarma paketinin onaylanacağından emin olduğunu'' dile getirerek ve bu ülkeye uygulanacak faiz oranının yüzde 5,5-6 aralığında olacağını belirtmişti. Avro bölgesi bakanları ayrıca Avrupa Merkez Bankasına atanması beklenen İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi için uzlaşma arayacak.