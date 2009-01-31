Yunanistan ve İran'dan tam destek

İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Rafsancani, Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e verdiği cevabı “takdirle” karşıladığını söyledi. Yunanistan devlet televizyonu da Erdoğan'ın gezegenimizde çok kişinin söylemek istediğini dile getirdiğini belirtti.





İran: Takdirle karşıladık



İran Uzmanlar Meclisi ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e verdiği cevabı “takdirle” karşıladığını söyledi.



Ayetullah Rafsancani, Tahran Üniversitesi bahçesinde verdiği cuma hutbesinde, Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki “Gazze Orta Doğu İçin Model” oturumunda İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in Gazze'ye saldırıları savunmasına verdiği cevabı ve salonu terk etmesini değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan'ın Peres'e hitaben “Sesin çok yüksek çıkıyor. Benden yaşlısın biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum” şeklindeki sözlerini aktaran Rafsancani, “Başbakan Erdoğan iyi bir iş yaptı, takdir ve teşekkür ediyorum” dedi.



Halkın ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Başbakan Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşılamasına ilişkin olarak da Rafsancani, “Türkiye halkına da başbakanlarını karşıladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.



Oturum sunucusunun Başbakan Erdoğan'ın sözünü kesmeye çalışmasını ve eliyle Erdoğan'ın omuzuna dokunmasını “küstahça bir davranış” diye eleştiren Rafsancani, “Erdoğan'ın Tevrat'taki 'Adam öldürmeyin' emrini” Peres'e okuduğunu hatırlattı.



'Türkiye'ye saygısızlık yapılmıştı'



İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki de Başbakan Erdoğan'ın Peres'e tepkisinin haklı gerekçeleri olduğunu söyledi.



Devlet televizyonuna konuşan Mutteki, Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle Orta Doğu barışı için çabalarını artırdığı bir dönemde İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlattı ve “Siyonist Başbakan, bölgede hiçbir olay olmayacağına dair Türkiye'ye güvence vermişti. Ancak, onlar sözlerinde durmadılar ve ziyaretin hemen akabinde Gazze'ye saldırı başlattılar” dedi.



Mutteki, İsrail'in bu davranışının “Türkiye'de rahatsızlığa neden olduğunu ve büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildiğini” kaydetti. İranlı Bakan, Türk halkının da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını “tarihte görülmemiş bir şekilde” protesto ettiğini belirtti.



Yunanistan: Herkese tercüman oldu



Yunan devlet televizyonu NET, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Davos'ta, “Gezegendeki çok kişinin söylemek istediklerini dile getirdiği” yorumunu yaptı.



Net, İsviçre'nin Davos kentinde dün yapılan panelde yaşananlara öğle haber bülteninde geniş yer verdi.



Oturuma ilişkin gelişmeleri Anadolu Ajansı'nı kaynak göstererek izleyicilerine aktaran NET, ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez ve Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarından bazı bölümlerini, görüntü eşliğinde yayımladı.



NET, yorumsuz olarak gelişmeleri aktardığı haberini, "Aslında Başbakan Erdoğan gezegenimizdeki çok kişinin söylemek istediklerini dile getirdi" ifadesiyle bitirdi.



Suriye: Bazı Araplar ders alsın



Suriye'de yayımlanan El Tavra gazetesinin internet sayfasında yayımlanan yorumda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki tavrının “Arap ülkelerine de örnek olması” tavsiye edildi.



Ali Kasım imzalı yorumda, Erdoğan'ın böylece, “İsrail yalanlarına karşı en açık ve net protestoyu yapmış olduğu” ifade edildi.



Yorumun devamında, şu görüşlere yer verildi:

“Erdoğan'ın tutumu o anda oluşan bir şey değildi, aksine Türkiye'nin olgun duruşunu yansıtıyordu. Zira Türkiye bir kez daha İsrail'in aldatmasının kurbanı olmayacak. Panelin terk edilmesi, Davos tarihinde ilk kez oluyor ve bu durum, görmezden gelinemeyecek bir uluslararası gerçeği yansıttı. Bu sahnenin mimarıysa, daha önce de olanlara yoğun tepkiler veren Türkiye'ydi.”



Konunun sadece bir tavır sergileme meselesi değil, “aksine Arap ve İslam ülkelerinin de sahip olmaları gereken siyasi irade kapsamında gelişen bir şey” olduğu kaydedilen yorumda, “Erdoğan'ın tavrı bir mesajdan fazlasını, hatta siyasi iradenin çizdiği protestodan da fazlasını ifade ediyordu. Buradaki soru şu: Bazı Araplar bundan bir şeyler öğrenecekler mi? Bu mesajın ifade ettiği iradenin kapsamını hissedebildiler mi? Daha da önemlisi yeni denklemde faal ve güç sahibi aktörler olabilecekler mi?” denildi.



El Kuds El Arabi: Şövalye gibi



Londra'da Arapça yayımlanan “El Kuds El Arabi” gazetesinin internet sayfasında, “Erdoğan'a binlerce teşekkür” denilerek, “Erdoğan'ın paneli terk etmesinin, Araplara bir ders olduğu” ifadesine yer verildi.



Abdulbari Atvan imzasıyla yayımlanan yorumda, “Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırısıyla ilgili yanıltıcı sözlerine cevap vermesine karşı çıkılması üzerine paneli terk etmesi bizi hiç şaşırtmadı” denildi.



“Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa da paneli terk etmeliydi” görüşünün savunulduğu yorumda, “Erdoğan'ın şövalye gibi davranarak İslami ve asil cevherini ortaya koyması bir ilk değildir, Erdoğan her defasında İsrail saldırıları karşısında bir dağ gibi durup Gazze'de İsrail tarafından yapılan katliamları sert ifadelerle kınamıştır” ifadesine yer verildi.



Yorumda İsrail Cumhurbaşkanının, “çocukların ölümünden İsrail'in sorumlu olmadığını, tam tersine saldırının oradaki çocukları korumak için gerçekleştirildiğini iddia ettiği” kaydedildi ve “Asıl mesele İsrail'in kendini savunma hakkı meselesi değildir, İsrail'in bu hakkını kullanırken ölçüsüz güce başvurduğu meselesidir” denildi.



“Erdoğan'ın, Dünya Ekonomik Forumuna katılan hiçbir Arap liderinin söylemediği sözleri söylediğinin” ifade edildiği yazıda, “Arap liderler, İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerde çağdaş ve ılımlı görünüm yaratmak için onlarla aynı safta oturmayı tercih ettiler” görüşü dile getirildi.



Yazının devamında şu görüşlere yer verildi:

“Arap ve Müslüman olmakla övünen Arap yöneticilerine karşı kalbimiz acı ve hayal kırıklığıyla doluyken, Erdoğan'a binlerce kez teşekkür ediyoruz. Çünkü Arap liderleri, Gazze katliamlarına karşı susmayı tercih edip abluka altında olan Gazze halkına karşı bütün geçitleri kapatmaktadırlar. Gazze'de katliamları gerçekleştiren İsrailli katillerin peşinde olan avukat ve aktivistlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz, bunların damarlarında adalet, gurur ve asalet vardır, asıl Arap ve Müslüman olan bunlardır.”

