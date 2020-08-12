Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek

Atina ile Ankara arasında hidrokarbon kaynakları konusunda yaşanan anlaşmazlık sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşmek üzere Cuma günü Viyana'da bir araya gelecek.

Türkiye'nin enerji kaynakları arama çalışmalarına yeniden başlayacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Oruç Reis Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de tartışmalı bölgeye gelerek, burada 23 Ağustos'a kadar orada faaliyet gösterecek.

Türkiye, bu ay Yunanistan'ın Girit adası ile Kıbrıs arasında bir yerde doğalgaz arama ve sondaj ruhsatları çıkarmayı planladığını söyledi.

NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye, kıta sahanlıklarının adalarla dolu sularda ne kadar uzadığına dair çelişkili görüşlere dayanarak, doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusunda çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Dendias Türkiye'ye, "Yunan kıta sahanlığını derhal terk etme" çağrısında bulunarak, Yunanistan'ın egemenlik haklarını savunmaya kararlı olduğunu söyledi. Atina, sorunu çözmek için acil bir AB toplantısı çağrısında da bulundu.

AB dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı Cuma günü TSİ 1600'da telekonferansla yapılacak.